MILIJARDER PAO ZBOG DIVLJIH KONJA: Bivša Mis Hrvatske maznula 25 godina starijeg čoveka, miljenika Viktora Janukoviča

- Nismo kliknuli na prvu, ali se tokom naših druženja, ljubav dogodila. Mog supruga Aleksandra Onišenka upoznala sam na jednom od mojih brojnih poslovnih putovanja. Budući da odmalena gajim ljubav prema konjima, imala sam priliku da posetim konjički centar i tamo je bio i on. Spojila nas je ljubav prema konjima. Počeli smo da se viđamo i jednog dana u meni se nešto prelomilo. Više nisam dvojila, to je bilo to, prisetila se danas 25-godišnja Zagrepčanka Melita Fabečić.

Miljenik bivšeg ukrajinskog premijera Viktora Janukoviča, u čijem je sedmogodišnjem mandatu, od 2007. godine bio pomoćnik ministra za krizne situacije, pa zatim i zastupnik u parlamentu bavi biznisom s trgovinom gasom, ali ima i modnu agenciju, a aktivno se bavio jahanjem.

Aleksandar je dva puta učestvovao na Olimpijskim igrama, a onda je za 20.000.000 evra kupio ukrajinski prvoligaški fudbalski klub Arsenal Kijev. Od tada mu je fudbal postao najvažniji sport, ali ljubav prema konjima nije zaboravio.

Prema nekim izvorima, Melita i Onišenko upoznali su se upravo u konjičkom klubu u Dubaiju početkom 2016. godine. Kasnije se saznalo da su se tajno venčali, a kako je Hrvatica sama priznala, osvojila ga je jahačkim umećem.

- Napolju jahanje jako cene, i ako znaš da jašeš to je "level up". Pokazala sam se veštom te ih sve impresionirala. Uočila sam da me svi posmatraju te mi je Oleksandr prišao i udelio kompliment koliko graciozno izgledam, da mi pristaje njegov konj koji je po prirodi inače divlji što ja nisam ni znala. Zatim se našalio kako sam uspela da napravim čudo, da ukrotim konja kojeg samo on uspeva da kontroliše. To je bilo naše upoznavanje. Uglavnom, osvojio me odlučnošću, stavom, gardom. Prosida je bila jako romantična, pitao me na hrvatskom želim li se udati za njega i zaista se oko celog tog čina toliko trudio, a meni je bio veliki šok, ispričala je jednom prilikom zagrebačka lepotica.

