UŽIVO, KURIR TV! ZVEZDA SA PENALA KORAK BLIŽE TITULI! Ivanić matirao sa bele tačke Markovića: Rad - Crvena zvezda 0:1

24. minut - GOOOL! Mirko Ivanić je rutinski matirao Markovića sa bele tačke.

23. minut - PENAL ZA ZVEZDU! Vukanović je oboren od strane Perendije!

21. minut - Opasan nalet Živkovića po levoj strani, Petrović sprečava opasnost po gol Zvezde.

20. minut - Crvena zvezda je izvela korner, ali bez opasnosti po domaći tim.

16. minut - Šut Tomanea sa oko 18 metara u okviru gola, Marković bez problema brani.

14. minut - Slobodan udarac za Zvezdu iskosa sa leve strane, ali bez opasnosti po gol "građevinara".

13. minut - Prva dobra akcija Rada, Rodić je u poslednjem trenutku intervenisao posle ubacivanja lopte sa leve strane.

3. minut - Prva šansa za Crvenu zvezdu, Vukanović nije dobro intervenisao posle centaršuta Tomanea.

19:30 - Uoči utakmice timovi su minutom ćutanja odali počast preminulima tokom pandemije korona virusa.

19:00 - Stankovićevo iznenađenje u napadu

Umesto Gavrića, u napadu je Tomane.

RAD - CRVENA ZVEZDA

SUDIJA: Danilo Grujić. Pomoćnici: Dalibor Đurđević, Milovan Ristić

STADION: Kralj Petar prvi

RAD: Marković - Dobrijević, Perendija, Tanasijević, Milošević - Busnić, Zogović, Lazarević, Živković, Trifunović - Kaluđerović. Klupa: Mićanović, Nikolić, Stojanović, Kasalica, Jovanović, Kovačević, Dedijer.

CRVENA ZVEZDA: Borjan - Gobeljić, Babić, Degenek, Rodić - Ivanić - Petrović, Ben, Nikolić - Vukanović, Tomane. Klupa: Popović, Gajić, Jovičić, Pankov, Pavkov, Gavrić, Jovančić.

19:00 - Ovako izgleda stadion "Kralj Petar prvi" uoči početka utakmice

Fudbaleri Rada i Crvene zvezde odmeriće snage u okviru 27. kola Super lige Srbije na Banjici.

Crvena zvezda uoči ovog kola ima 69 bodova, 11 više u odnosu na Partizan. S obzirom da je ostalo četiri kola do kraja, jasno je da bi pobeda crveno-belima donela 31. titulu prvaka države.

Zbog zdravstvene bezbednosti meč se igra bez prisustva publike, kao što je dobro poznato.

Rad, trenutno 15. sa 15 bodova, može da igra potpuno rasterećeno, dok crveno-beli imaju imperativ pobede kako bi rešili pitanje šampiona Srbije.

"Ja se nadam da će moji igrači odigrati dobru utakmicu i da će odložiti slavlje protivnika za naredni vikend kada igraju na svom stadionu. Što se tiče zdravstvenog stanja igrači su svi spremni za meč koji će sigurno mojim igračima značiti puno, kako zbog duge pauze, tako i zbog činjenice da ostajemo u ligi i da će moći da odigraju rasterećeno. Odigrali smo dobro kontrolni meč u Šapcu i prijatno sam iznenađen prikazanim na terenu, kako je ekipa izgledala. Dugo smo stalno igrali pod pritiskom i ova situacija je benefit za ekipu Rada. Imamo dosta mladih igrača kojima treba pružiti šansu i promovisati ih", rekao je šef stručnog štaba "građevinara" Marko Mićović.

Šef stručnog štaba crveno-belih Dejan Stanković ističe da njegova ekipa mora da igra strpljivo i da će samo tako već ovog vikenda slaviti titulu.

"Već dve nedelje se spremamo za meč sa Radom, svesni smo šta bi pobeda u tom susretu značila za Crvenu zvezdu. Kada kažem da radimo na sebi, to znači i da kontrolišemo pritisak. Pokušavam da objasnim igračima da važne utakmice zavise od samokontrole. Ne treba da ulazimo u konfuziju i da brzamo, već da poštujemo ono što smo dogovorili. Biće želje da se meč što pre završi kako bi se došlo do cilja, ali što budemo strpljiviji bićemo bliži tituli. Pre uvođenja Vanrednog stanja, pokazivali smo zavidan nivo igre i kondicije. Trenutno smo na zadovoljavajućem nivou. Odigrali smo dve prijateljske, odnosno da budem precizniji familijarne utakmice i to su bili dobri testovi za nas, ali takmičenje je takmičenje. Utakmica za bodove je nešto drugo, ali mislim da ćemo biti na visini zadatka. Siguran sam da ćemo snažno i odlučno ući u meč. Došao sam u Zvezdu u momentu kada je imala 11 bodova prednosti u odnosu na prvog sledećeg rivala. Ukoliko se uzme titula sutra, a nadam se da hoće, ona pripada igračima, navijačima i Vladanu Milojeviću. Naravno da je prihvatam i ja. Ušao sam u proces koji će da traje dugo, ali dobro je ako sve to započnemo osvajanjem titule. Voleo bih da igramo pred navijačima, jer bi to značilo da smo pobedili virus. Biće dobro ako tako bude, siguran sam da bi to bio pravi praznik fudbala, ali o tom potom", rekao je Stanković.

