SMARA ME VIŠE DA PRIČAM O OSVOJENOJ TITULI: Borjan odgovorio na prozivke sa društevih mreže!

Putem društvenih mreža mnogi su uputili kritike crveno-belima zbog igara u poslednje vreme, ali kapitena i golmana Zvezde te priče previše ne dotiču, jer kako sam kaže ono što je najbitnije jeste da je titula u prvenstvu odbranjena.

- Smara me više da pričam o zasluženoj tituli. Ovu titulu sam ja uzeo, moji saigrači, moj trener, moj klub i moji navijači. Sanjao sam kao klinac da osvajam titulu sa Zvezdom i sada ako me pitate kako se osećam, osećam se savršeno. Mi smo šampioni Srbije, a kako stoje stvari i bićemo igrali mi dobar fudbal ili ne jer mi smo Zvezda, šampioni, mi smo najbolji. Tri godine zaredom osvajamo titulu, tone znoja smo prolili, gulili kolena na najgorim i najboljim terenima, bilo smo uvek tu, ginuli za Zvezdin grb i neću da pričam o nečemu drugom. To me ne dotiče. Slavimo titulu u subotu, znamo koliko vredimo, pokazali smo to na terenu. Ponosni smo na naše uspehe, na naše navijače, naš klub, sve smo to pokazali u ove tri godine i sada ponovo treba da pričam o nečemu drugom. Zvezda je najveći klub na Balkanu, u Srbiji, u Beogradu ako hoćete, pokazujemo to iz godine u godinu, pokazujemo to i u Evropi. Hoće da slavimo, da uživam u snovima koje sam sanjao kao klinac, apsolutno pričam samo o kraju prvenstva kada je sve osvojeno i sve završeno, kada nas čeka samo radost. Zvezda je šampion, a svi znamo kako se refren naše pesme „Pune tribine ludih navijača“ završava. E to vam je poruka svima - rekao je Borjan.

