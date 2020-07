Posle jutarnjeg treninga tokom kojeg se radilo na pripremi za današnju utakmicu sa ekipom @mladostlucanifk, prof. dr Marko Stojanovic @trenazna_ekspertiza sa timom je radio SAQ. Pojedinci su nastavili potom trening i u teretani hotela @hotel_palisad pod kontrolom kondicionih trenera Aleksandra Tomića i Miše Filipovića. #fkpartizan #crnobelaporodica #fkp #kondicija #footballplayers

A post shared by FK Partizan (@partizanbelgrade) on Jul 18, 2020 at 4:15am PDT