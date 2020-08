RONALDO POJEDE POLA HLEBA I DVA TANJIRA PASTE, PA DA DVA GOLA Galijani otkriva: Ronaldinjo nikada nije znao s kim igramo

Adrijano Galijani, dugogodišnji saradnik i čovek od poverenja nekada prvog čoveka Milana Silvija Berluskonija, dao je zanimljiv intervju italijanskim medijima u kom je otkrio neke sjajne anegdote iz perioda kada su za slavni klub igrale legende fudbala poput Ronalda, Ronaldinja, Pirla...

Legendarni Ronaldo Nazario Lima je jedan period karijere proveo upravo u Milanu, a Galijani se prisetio nekih "problemčića" koje su imali sa jednim od najboljih fudbalera svih vremena.

"Bila je to njegova druga utakmica za Milan, igrali smo protiv Sijene. Pojeo je dva velika tanjira paste i sa pola hleba je pokupio sos sa tanjira. Tada smo mu Karlo Anćeloti i ja rekli: ‘Fenomeno, znaš da imaš utakmicu sutra, nemoj da preteraš’, a ovaj mu je odgovorio: ‘Igrač koji me čuva zna da će igrati protiv Ronalda, tako da je to njegov problem’. On je potom postigao dva gola", rekao je Galijani.

Galijani je ubeđen da će se Andrea Pirlo sjajno snaći u ulozi trenera Juventusa, jer je uvek bio sjajan vođa na terenu.

"Pirlo je bio trener i dok je još igrao fudbal", kaže Galijani.

Zatim je otkrio da je Ronaldinjo njegova sušta suprotnost.

"Ronaldinjo nikada nije znao ni protiv koga igramo. Dan posle utakmice bi već zaboravio s kim smo igrali. Kao da mu je rival bio potpuno nebitan", otkriva Galijani.

