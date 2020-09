IVIĆ ZAVEO DIKTATURU U VOTFORDU: Srbin pravi PITBULOVE od igrača: Tera nas da treniramo kao psi, bauljamo slomljeni!

Votford je ispao iz Premijer lige i u želji da se ekspresno vrati angažovao je poznatog srpskog stručnjaka.

Ivić je nametnuo pakleni režim treninga, insistira na snazi i kondiciji

Još svi bruje o prijateljskom meču sa Totenhemom kada sedmorica igrača trče u odbranu poput pitbulova.

O čemu se radi sada govore i sami igrači.

"Ivić tera igrače da treniraju poput pasa, ali on zna da će nivo fizičke spreme biti vrlo važan u sezoni u kojoj će se često događati da njegov tima igra i dva puta nedeljno. Veoma je konzervativan kada je davanje pohvala u pitanju. Nije od onih koji će vam staviti ruku preko ramena i pitati vas kako ste i kako vam je porodica. Potpuno je drugačiji trener od Najdžela Pirsona. Ne libi se da ukaže nekome da ne radi dovoljno marljivo. Tera momke da treniraju kao psi. Svakog dana oni puze van terena, bauljaju slomljeni. Ali to je sve zbog neverovatno zbijene sezone, da bi mogli da ostanu spremni i da održe nivo fizičke spreme na visokom nivou. To može da bude razlika oko toga da li ste u najbolja dva tima lige ili u plej-ofu", rekao je Ben Foster golman Votforda

Tom Kleverli vezni igrač ovog kluba istakao je još jednu dobru Ivićevu crtu, trenerov dominantni fudbal:

- Igramo iz poslednje linije i to nas čini da se osećamo dominantno. Treba imati samopouzdanja da se igra tako, da se ne odabere jednostavna opcija izbijanja lopte napred sve vreme. To je naravno sve lakše reći nego učiniti. Znalo je da nam padne samopouzdanje kada igramo protiv Mančester Sitija ili Mančester Junajteda ili takvih ekipa. Želimo da budemo dominantna sila, ekipa koja kontroliše loptu, a to neće biti lako jer će biti dobro organizovanih timova koji će želeti isto da urade.

