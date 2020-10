CRVENA ZVEZDA GOSTUJE U SURDULICI Dejan Stanković: Slavoljub Đorđević nas dobro poznaje, Kanga se vraća u tim!

Crvena zvezda će u okviru 13. kola Superlige Srbije gostovati Radniku u nedelju od 15 časova, a šef stručnog štaba Dejan Stanković izneo je očekivanja pred susret u Surdulici.

- Spremamo utakmicu po utakmicu. Crvena zvezda je klub u kom nema vremena za odmor, meč koji smo igrali protiv Slovana je već istorija, a mi se okrećemo novom. Prvenstvo je velika obaveza i nešto što ne smemo da zapostavimo. Desio nam se kiks protiv Javora, ne želim da to ponovimo, iz tog razloga smo maksimalno koncentrisani na meč koji se igra u nedelju, kako bismo odgovorili na sve zahteve i upisali nova tri boda – rekao je šef stručnog štaba Dejan Stanković.

Osvrnuo se šef stručnog štaba i na taktičku zamisao koja je donela odlične rezultate na utakmici drugog kola grupne faze Lige Evrope u kojoj je tim savladao češki Slovan rezultatom 5:1.

- Želeli smo da imamo širinu, to smo dobili sa Gajićem i Ivanićem. Cilj nam je bio da ih opteretimo u zadnjoj liniji sa Falćinelijem, Benom i Kataijem, što nam je uspelo. Momci su ispoštovali sve što smo se dogovorili u svlačionici i postigli fenomenalan rezultat.

Govorio je Dejan Stanković i o treneru Radnika, nekadašnjem igraču i šefu stručnog štaba omladinske selekcije Crvene zvezde Slavoljubu Đorđeviću.

- Presrećan sam zbog Slavoljuba Đorđevića, on je neko ko ima izražen takmičarski duh i želi da napreduje. Pokazao je u Crvenoj zvezdi ko je i šta je, sa omladinskom selekcijom prošle godine je igrao grupnu fazu Lige šampiona, gde je pokazao sav svoj talenat i kvalitet. Biće nam teško, dobro nas poznaje i iz tog razloga mislim da neće biti velikih iznenađenja između mene i njega.

Naporan ritam utakmica nešto je što je obeležilo dosadašnji deo sezone, a šef stručnog štaba Crvene zvezde istakao je da ga raduje povratak Gelora Kange u tim.

- Kada se igra na svaka tri dana gotovo svaki pojedinac ima dovoljnu minutažu. Ne gledam na to da li neko igra manje ili više, svi su potrebni Crvenoj zvezdi i moraju da budu maksimalno motivisani. Raduje me što će Kanga sigurno igrati, on je veoma važan za nas. Nismo smeli da žurimo, kao što je to bilo i sa Mirkom Ivanićem morali smo da sačekamo da uđe u trenažni proces, posle toga polako da kroz minutažu dobija na kondiciji, tako će biti i sa Kangom. Što se tiče Boaćija videćemo da li će početi ili će ući sa klupe, moramo da računamo na sve igrače i svi moraju biti maksimalno spremni – zaključio je šef stručnog štaba Dejan Stanković.

