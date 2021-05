PIKSI PREDLAŽE MANJU SUPERLIGU: Selektor Srbije o nameštanju utakmica, napadima na sudije, a imao je i VAŽNU PORUKU za sve klubove

Selektor "orlova" veruje da je domaća Superliga dosta veća od onoga što je Srbiji neophodno u ovom trenutku.

"Pa 16 je neki optimalan broj, ali i to je mnogo za ovaj prostor. Mislim da ligu treba smanjiti, pa i na 12 ekipa", počeo je selektor za "Sportski žurnal".

Stojković kaže da promene sistema uopšte ne treba da budu bauk.

foto: FSS

"Koliko-toliko bi kvalitet bio skoncentrisaniji na jednom mestu. Ljudi ne treba da se boje promena. Treba sve probati, treba probati drugi sistem, pa i da se menja svake godine dok se ne pronađe odgovarajući! Kakve veze ima... S obzirom na to da klubovi strašno gledaju sami sebe, ne gledaju široko, sada je ovako...", dodaje Stojković i osvrće se na činjenicu da mnogi klubovi ne bi voleli da se nađu u nižem rangu takmičenja.

"Nije tragedija igrati u nižem rangu. Ako imaš zdravu osnovu, ako si koncipiran da stvaraš mlade igrače, to je super, ali nemoj da misliš samo zbog toga da ti je mesto u Ligi šampiona", kaže Piksi, a potom je prokomentarisao i da li je smanjenje liga jedan od preduslova za sprečavanje nameštanja utakmica?

"Ako neko hoće da namesti, to ne može niko da spreči, pa makar se dva kluba takmičila u ligi. Ljudi moraju da shvate da je to zabranjeno i da je jako i strogo kažnjivo, da kvari sliku i imidž. Da može da pokvare sopstveni život. Ljudi to moraju da shvate, a oni koji kažnjavaju da budu još rigorozniji", smatra selektor Orlova koji kaže da se ne radi samo o sudijama i da je problem širi.

"Ne! Najlakše je napadati sudije...", rekao je Piksi, pa poentirao:

"Prvo morate da pogledate sebe i svoje dvorište, ne treba da okrivljujete drugog", rekao je Dragan Stojković Piksi.

(Kurir sport, Sportski Žurnal)