FUDBALERI PARTIZANA U ŠESNAESTINI FINALA DOČEKUJU TRAJAL: Trener crno-belih Stanojević izvodi najjači tim protiv trećeligaša

Trener fudbalera Partizana Aleksandar Stanojević rekao je da za utakmicu protiv Trajala iz Kruševca u Kupu Srbije ne može da računa na nekoliko igrača, ali je istakao da će crno-beli na teren izaći u najjačem mogućem sastavu u ovom trenutku. - To je Kup utakmica, eliminaciona utakmica i svima je jasno da nema popravnog. Izlazimo u najjačem sastavu u ovom trenutku. Igramo protiv ekipe koja je treći rang takmičenja, koja je prva u tom rangu i glavni pretendent da se vrati u drugi rang. Imaju iskusnih igrača koji su igrali u Super ligu i u inostranstvu tako da smo maksimalno koncentrisani i motivisani. - rekao je Stanojević na konferenciji za novinare na Sportskom centru Teleoptik.

Fudbaleri Partizana dočekuju sutra ekipu Trajala, u utakmici šesnaestine finala Kupa Srbije. - Što se kadrovske situacije tiče, Saničanin se polako vraća posle korone. Jović je pozitivan na koronu, tako da nije u konkurenciji. Ostali su spremni, rekao je Stanojević. On je naveo da je Saničanin imao blaži oblik korona virusa, da je već trenirao sa ekipom i da je spreman. - Verovatno će biti u konkurenciji. Jović je na kućnom lečenju. Dobro je, ali je imao dva dana temperaturu - dodao je Stanojević. Trener Partizana je rekao da je želeo da na golu bude Milan Lukač, ali je naveo da od ranije postoji dogovor da će Nemanja Stevanović braniti u Kupu od prve do poslednje utakmice, tako da će on biti među stativama. Stanojević je naveo da je bio plan da se Rikardo Gomeš odmori, ali da će ipak biti u napadu i na ovom meču. - Bio je plan da ga zameni Štulić, Milovanović ili Baždar. Štulić je povredio mišić, a druga dvojica su u reprezentativnom programu. Videćemo ko će ga zameniti u nekom trenutku utakmice. Daj bože da dođemo u situaciju da možemo sebi da dozvolimo da ga zamenimo. On je profesionalac, dao sam mu dužu pauzu, ali je došao dva dana ranije. Spreman je, odmoran je. Biće od početka na terenu protiv Trajala - rekao je Stanojević.

Govoreći o Lazaru Pavloviću, Stanojević je rekao da ne voli da "poklanja minute". - On će igrati kad zasluži. Nije dobro radio u nekom prethodnom periodu, polako se sada vraća. Neće sutra početi utakmicu, dobiće određenu minutažu u zavisnosti od rezultata - rekao je Stanojević. Stanojević je istakao da borba za titulu ne određuje ko će igrati, da ima poverenja u svoje igrače i da on njih samih, odnosno od toga kako rade zavisi da li će igrati. Pred Partizanom je period kada će za mesec dana odigrati osam utakmica, pa su novinari upitali Stanojevića da li crno-beli mogu sredinu decembra da dočekaju kao prvi na dve tabele, Super lige Srbije i Lige konferencija. - Nadamo se. Imamo tešku utakmicu sa Gentom, koji igra promenljivo. Hajde da ne pričam sada o njima... Ali, idemo ka tome - rekao je Stanojević. - Čeka nas najteži period do sada. Za sada imamo kapaciteta da izdržimo taj ritam. Sada smo zdravi, ako bude tako, imamo kapaciteta. Za to smo se spremali i svesno ušli u to - zaključio je Aleksandar Stanojević. Utakmica između Partizana i Trajala se igra ui sredu od 16.30 na stadionu u Humskoj ulici.

