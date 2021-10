STANOJEVIĆ OTKRIO ŠTA SE DEŠAVALO POSLE MEČA: Evo zašto je trener Partizana dobio crveni karton

Trener Partizana Aleksandar Stanojević objasnio je šta se dešavalo posle meča sa Gentom (0:1) kada je dobio crveni karton.

Stanojević zbog toga neće moći da vodi ekipu u revanšu u Belgiji za dve nedelje.

"Da, dobio sma crveni karton, u pitanju je bila neka komunikacija. Nesporazum je bio. Išao sam da čestitam sudiji. Samo sam mu čestitao, on je reagovao, ja sam nešto odgovorio i to je to. Nisam imao nikakvu zamerku na suđenje", rekao je Stanojević na konferenciji za novinare posle utakmice.

Stanojević je po završetku meča prišao sudiji Bobiju Madenu koji mu je vrlo brzo pokazao crveni karton.

"Samo sam mu prišao i čestitao, ali mislim da je u odnosu na nešto što se dogodilo pre toga reagovao, ja sam odgovorio i dao mi je crveni", dodao je trener Partizana.

Stanojević je potom prokomentarisao i utakmicu.

-"Čestitam ekipi Genta, bila je dosta zahtevna utakmica. Jedna naša dekoncentracija kod prekida je dovela do gola. Utakmica je mogla da ode i na drugu stranu, nerešeno je bilo realno. Jači su i fizički dominantniji od nas. Uvođenjem određenih igrača u nastavku smo dobili na agresivnosti. Kvalitet rivakla nam nije dao da se razmahamo u datom trenutku."

Gent je sada prvi na tabeli Grupe B sa maksimalnih devet bodova, Partizan je drugi sa šest, dok Flora i Anortozis imaju po bod.

Dva tima sastaće se u Belgiji 4. novembra, u okviru četvrtog kola Grupe B Lige konferencija, dok će istog dana Flora iz Talina dočekati Anortozis.

