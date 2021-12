STANKOVIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU O ODLASKU SA MARAKANE: Za Zvezdu nisam vezan ugovorom, već EMOCIJAMA!

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković prokomentarisao je natpise italijanske štampe o njegovoj selidbi u Seriju A.

Prethodnih dana dosta se spekulisalo o Stankovićevom odlasku iz Crvene zvezde.

Mladi stručnjak je navodno bio blizu klupe Sampdorije, a pred okršaj sa Bragom pojavila se vest da je za njega zainteresovan Udineze.

Trener crveno-belih je pred meč sa Bragom prokomentarisao pisanje italijanskih medija.

"Stalno sam fokusiran na Crvenu zvezdu i momke. Ne mogu da zabranim nikome da piše o meni ili se raspituje za mene. Lepo je čuti da te traži, ovaj, onaj... Respekt prema predsednicima klubova uvek postoji. Za Zvezdu nisam vezan ugovorom, već emocijama! Svaki čovek mora da bude ambiciozan, ali ja sam u ovom trenutku fokusiran na Zvezdu, znam koji su naši ciljevi", Kaže Stanković i dodaje:

""Kalčomerkato" je kultura u Italiji. To je znak da te neko gleda, da ovde svi mi radimo dobar posao. Više neću da odgovaram na ova pitanja. To je to, fokusirao bih se samo na Bragu".

