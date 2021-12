SRBIJA NIKADA NIJE BILA IZBOR: Aleksandar Dragović otkriva zašto je izabrao Austriju i šta su mu uradili ljudi iz FSS!

Aleksandar Dragović, fudbaler Crvene zvezde, nikada nije krio svoje srpsko poreklo. Isto tako, ponosan je na činjenicu da je rođen u Austriji i da nosi dres te reprezentacije.

Za Austriju Aleksandar Dragović debitovao je 2009. godine i to baš protiv Srbije. Uz njega, bio je još jedan momak srpskog porekla Marko Arnautović. Kurir je interesovalo da li je postojala mogućnost da Aleksandar Dragović zaigra za Srbiju, odnosno, da li ga je iko iz FSS ikada pratio i pokušao da realizuje tu mogućnost.

foto: Profimedia

- Ne! Nikada! Srbija nije bila opcija, jer me niko nije zvao. Sa druge strane, Austrija je zemlja u kojoj sam rođen, gde sam išao u školu, čiji jezik govorim. I posle fudbala živeću u Beču. Meni je Beč, kao vama Beograd. Najlepši grad. Tamo ću se vratiti, tamo vidim sebe. Austrija mi je dala sve, ne samo u fudbalu, već i životu. Volim Srbiju, zbog svog porekla i dede... Ali nikada nisam razmišljao da igram za Srbiju - bio je iskren Dragović.

O igranju za reprezentaciju Austrije Dragović kaže:

- Veliko hvala selektoru Konstantiniju! Volim da ga pomenem jer mi je prvi dao šansu. Debitovao sam za Austriju protiv Srbije na Marakani. Tu utakmicu nikada neću zaboraviti, sećaću je se dok sam živ. Hvala Bogu, ja sam iskoristio tu šansu. Vidi, niko neće da te stavi u tim što si lep, već što dobro igraš. Moraš na terenu da pokažeš kvalitet.

foto: Profimedia

Pričao je Dragović i o tome kako je kao dete srpskog porekla rastao i razvijao se u Austriji.

- Hvala Bogu, nikada nisam imao probleme zbog toga što mi se prezime završava na -ić! Drugi jesu, ima toga. Zezaju, posebno kad ste deca. Meni se nije desilo. Uvek sam bio korektan. Srećan sam što imam -ić. Svoju vezu sa Srbijom nikada nisam, niti ću da krijem, iako sam Austrijanac. Srećan sam to, šta sam! Neki naši ljudi kukaju. Ako se ti prema drugim ljudima ponašaš kako treba, nikada nećeš imati problem. Tako ja razmišljam. Da li je to tako, u redu? Ne znam. Ali, ja tako živim i do sada nikada nisam imao problema.

foto: Profimedia

Pitali smo Dragovića da li ga krasi srpski duh i germanski mentalitet.

- Jeste! Može tako da se kaže. Imam emocije, onako srpske. Ali, volim da radim, onako germanski. U životu i fudbalu treba da imaš sreću. Ali, da bi zaslužio sreću u životu i fudbalu moraš da radiš, mnooogo da radiš. Trening nije dovoljan. To je moj smisao života, verujem u to, jer samo tako možeš da uspeš - iskren je Aleksandar Dragović.

Defanzivac Crvene zvezde Aleksandar Dragović odigrao je 96 utakmica za Austriju i nedostaju mu još četiri da dođe do 100 mečeva za nacionalni tim, čime bi stigao i do rekorda.

Veliki intervju sa Aleksandrom Dragovićem čitaćete na portalu Kurira tokom Novogodišnjih praznika, kao i print izdanju.

Kurir sport/A. Radonić