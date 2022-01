POMOĆNI TRENER PARTIZANA IGOR DULJAJ OTIMISTA: Lider u šampionatu spreman za borbu na sva tri fronta!

Drugi deo godine bio je daleko sadržajniji, sa 12 mečeva na međunarodnoj sceni, gde je ostvaren plasman u šesnaestinu finala Lige konferencija, obezbeđen prolaz u četvrtfinale Kupa Srbije, a ono što je najvažnije, polusezonu u Superligi Srbije je okončana na prvoj poziciji.

- Imali smo odličnu polusezonu i moramo da budemo zadovoljni. Ostvarili smo sve što se od nas očekivalo, prvi smo na tabeli, zimujemo u Evropi… Odigrali smo mnogo utakmica, bio je to veliki napor za igrače, mnogo smo leteli. Svaka neprospavana noć je teška za fudbalere, budući da nemaju dovoljno vremena za odmor, a naredna utakmica je već za dan ili dva. Ipak, tako je to u profesionalnom fudbalu i voleo bih da tih letova bude što više jer bi to značilo da Partizan nastavlja igranje u Evropi - kazao je Igor Duljaj.

foto: Starsport©

Dulja je objasnio i koliko je važno da u takvom ritmu mečeva igrači dobiju što konkretnije informacije o protivnicima:

- Utakmica traje 90 minuta, ali da biste se pripremili za nju potrebno je mnogo rada kompletnog stručnog štaba. Trudimo se da o svakom protivniku prikupimo što više informacija, odgledamo po 3-4 utakmice, a trener Stanojević i mnogo više od toga. U vreme dok sam bio igrač stručni štab je brojao mnogo manje članova, tu čak nije bio ni kondicioni trener i igračima je danas mnogo lakše da napreduju nego pre dvadesetak godina - rekao je Duljaj.

foto: Starsport©

Igrački pogon Partizana je dobio slobodno do 12. januara za kada je zakazano okupljanje u SC “Teleoptik” i nastavak takmičenja na sva tri fronta.

- Očekuje nas mnogo iskušenja u 2022. godini. Mi smo lideri na tabeli, a najteže je ostati na vrhu jer vas uvek neko juri i to stvara ogroman pritisak, ali sve je to normalno kad se nalazite u Partizanu. Naš cilj je da na ovom mestu ostanemo i na kraju prvenstva i imamo dovoljno vremena da se pripremimo za sve ono što je pred nama - zaključio je Igor Duljaj.

