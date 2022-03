POSLE DEKIJA I PIKSI JAVNO POHVALIO ERAKOVIĆA: Mladog štopera Crvene zvezde prati SRPSKI SELEKTOR, ima li šta lepše?!

Dragan Stojković Piksi, selektor srpskih fudbalera, nije uvrstio nijednog igrača iz Superlige na spisak za prijateljske utakmice protiv Mađarske i Danske. Međutim, Stojković pomno prati sve igrače, a da je tako svedoče i njegove reči o talentovanom štoperu Crvene zvezde Strahinji Erakoviću.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Mladi defanzivac odigrao je revanš utakmicu protiv Rendžersa (2:1) u osmini finala Lige Evrope, bez greške. Posle javnih pohvala od strane trenera Dejana Stankovića, došle su i lepe reči od selektora Dragana Stojkovića Piksija.

foto: Starsport

- Prošle godine, možda je bio neki januar dok još nisam ni postao selektor, rekao sam Dejanu Stankoviću za Erakovića. Rekao sam mu da sam ga gledao na nekim utakmicama i da dečko zaista pokazuje odličan potencijal. Drago mi je da nisam pogrešio i da on strašno dobro napreduje. Vidi se to iz utakmice u utakmicu. Ali naravno, nije ni on bio standardan prošle godine ako ćemo da gledamo njegovu minutažu. Razvija se u dobrom pravcu i to je dobar benefit za srpski fudbal. On je i sada reprezentativac, nosi dres mlade reprezentacije - rekao je Stojković.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Posle utakmice sa Rendžersom Dejan Stanković je Strahinju Erakovića doveo na konferenciju i biranim rečima pričao o njegovoj igri.

- Pred ovim momkom je fantastična karijera. Strahinja je iz škole Crvene zvezde i odmalena uči kako se igra i bori za Crvenu zvezdu. To je prvi preduslov, a drugi je da budeš uz njega i da ga trpiš i kada mu ne ide. To smo i uradili, izgurali su ga saigrači. On ima perfektno okretanje, može isto da igra i okrenut licem i okrenut leđima. Ima perfektnu brzinu za štopera, podseća me na Alesandra Nestu, mada može da kupi još malo tehnike. Govorio sam već, Erak nije bonus, on je standardni štoper Crvene zvezde - poručio je Stanković.

Strahinja Eraković ima 21 godinu, prošao je omladinsku školu Crvene zvezde, a za prvi tim debitovao je 2. avgusta 2020. protiv Novog Pazara. Dosad je upisao 37 utakmica za crveno-bele, a od ovog proleća je standardni štoper u startnih 11 u paru sa Aleksandrom Dragovićem. Mladi je reprezentativac Srbije kod selektora Gorana Stevanovića.

