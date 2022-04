ZVEZDA NASTAVLJA SA HUMANITARNIM RADOM: Novčana pomoć za slepe, 873.000 dinara ide u prave ruke (VIDEO)

Delegacija Crvene zvezde je u okviru kampanje "Zvezda igra za tebe" posetila Savez slepih Srbije i tom prilikom donirala novčana sredstva u iznosu od 873.000 dinara, što je deo prikupljenog iznosa od prodaja ulaznica sa 167. večitog derbija.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Ipak, kako bi raspodela bila ravnomerna, prikupljeni novac biće usmeren i na ostala udruženja koja su deo kampanje "Zvezda igra za tebe", ali najveći deo prikupljenog iznosa sa večitog derbija ide upravo Savezu slepih Srbije.

Crvena zvezda nastavlja sa humanitarnim radom, a nakon što je posetila Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom (214.000 dinara) i Udruženje gluvih Beograda (596.900 dinara), posle utakmica sa TSC-om i kragujevačkim Radničkim, došlo je vreme da deo novca od ulaznica sa 167. večitog derbija usmerimo u Savez slepih Srbije. Ili barem veći deo od 873.000, dok je ostatak novca bio usmeren ka ostalim udruženjima.

Predsednik Crvene zvezde Svetozar Mijailović istakao je da je ponosan na ovakav gest kluba.

- Veoma nam znači što akcije koje preduzimamo imaju takav odjek kod organizacija sa kojima sarađujemo. Fudbalski klub Crvena zvezda, najpopularniji u svom sportu, ne samo u Srbiji, nego i u čitavom regionu, Evropi, pa i u svetskim razmerama, nesumnjivo svojom brojnošću ima veliki uticaj i ono što mi radimo svakako će imati odraza, ne samo kod naših navijača, nego u društvu uopšte. Akciju smo pre svega pokrenuli da podstaknemo sve druge da mogu našim primerom da krenu i da na ovakav način pomažu. Prikupljena sredstva koja su generisana na ovoj utakmici verovatno nisu odlučujuća, ali su data iz dobre namere da pomognu i da budu od koristi organizaciji kojoj smo ih dodelili. Milan je imao sreću da izvuče jednu od utakmica koja ipak generiše značajno više sredstava, ali s obzirom na to da da imamo još tri utakmice i da ćemo donirati i drugim organizacijama - svi će imati približno iste uslove. Znam da je fudbal igra koja se gleda, ali se i oseti. Huk sa tribina može pozitivno da deluje na osobe koje ne mogu događaj da vide. Atmosfera se rečima veštih ljudi može dočarati i može osetiti. Zbog toga mislim da ćemo i u ovoj populaciji imati podršku na dalje, a vama želim puno zdravlja, uspeha, da nastavite sa plemenitim radom koji vas krasi i obećavam da ćete u fudbalskom klubu imati uvek prijatelja koji će biti tu da pomogne - rekao je Mijailović.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Predsednik Saveza slepih Srbije Milan Stošić iskazao je veliko zadovoljstvo povodom akcije Crvene zvezde i istakao da će pomoć od prikupljenih sredstava od ulaznica biti od višestrukog značaja.

- Naravno, naši članovi ne samo da prate nego i prisustvuju utakmicama, iako to ne mogu vizuelno da je dožive. Svakako da je u ovom slučaju bio sjajan ambijent i navijanje, kao što je i uvek na Zvezdinim utakmicama, a naši članovi su verni navijači i to je ono čime se ponosimo. Kada Zvezda pobedi i obraduje sve nas, to su posebna unutrašnja zadovoljstva. Zahvalni smo svima koji su doneli odluku za ovakvu humanitarnu akciju, a posebno fudbalerima koji su igrali i na taj način dali direktan doprinos. Sredstva Savezu spelih Srbije i slepim licima su uvek neophodna za sve programske aktivnosti. U konkretnom slučaju, mi ćemo deo sredstava uložiti za digitalizaciju knjižnog fonda u našoj biblioteci, za snimanje knjiga, traka, kaseta koje su u tehničkom smislu prevaziđene u savremene digitalne formate. Zatim ćemo nabaviti izvestan broj tiflotehničkih pomagala za slepe, kao i pomoć našoj deci koja su u redovnim školama za nabavku nastavnih pomagala i ostale rashode koji su neophodni da ravnopravno pohađaju i prate nastavu. Želimo fudbalskom klubu Crvena zvezda najbolje moguće rezultate, da obraduju ne samo našu populaciju nego i državu, jer se radi o svetskom klubu koji nam je svojom akcijom učinio čast - rekao je Stošić.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Crvena zvezda će nastaviti sa kampanjom „Zvezda igra za tebe“, a na preostala tri meča na stadionu "Rajko Mitić", klub će pomoći još tri udruženja. Od svake prodate ulaznice, 100 dinara biće namenjeno upravo tim udruženjima. Iz Crvene zvezde poručuju:

- Ovim putem vas pozivamo da u što većem broju dođete na naredne Zvezdine utakmice, i da tim putem zajedno pomognemo onima kojima je to potrebno.

Kurir sport