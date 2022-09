PARTIZAN OTPUTOVAO U ČEŠKU: Crno-beli žele pobedu na startu Lige konferencija!

Fudbaleri Partizana otputovali su danas u Češku, gde će u četvrtak igrati meč prvog kola grupne faze Lige konferencija protiv ekipe Slovacko.

Crno-beli će duel u Grupi D Lige konferencija igrati u Uherskom Hradištu u četvrtak od 18.45.

Fudbaler Partizana Kristijan Belić rekao je da su analizirali protivnika, koji je u poslednje vreme odigrao nekoliko derbija.

"Mi se pripremamo kao za svaku utakmicu, oni jesu imali sada neka dva-tri derbija koja smo mi analizirali i gledali, jako su direktna ekipa, ali ako mi odradimo ono što uvek radimo nadamo se pobedi", rekao je Belić, preneo je klub.

On je istakao da se tim posle dobrih rezultat polako vraća u formu. Partizan je prošle srede odigrao nerešeno 1:1 sa Crvenom zvezdom u Humskoj, a u 10. kolu Super lige Srbije na gostovanju su pobedili Kolubaru sa 5:1.

"Mislim da i to ekipa oseća, da i to navijači osećaju, polako se vraćamo na noge, to je najbitnije", dodao je vezni fudbaler.

Belić je rekao da Partizan zanima jedino pobeda na startu Lige konferencija.

"Mislim da mi uvek imamo očekivanje pobede i to je jedino što nas zanima, da damo sve od sebe i da odradimo ono što trener od nas traži", rekao je on.

Odbrambeni igrač crno-belih Aleksandar Filipović rekao je da je srećan što se vratio na teren, nakon što je bio odsutan zbog korona virusa i povrede lista.

"Srećan sam što sam se vratio, treniram nekoliko dana sa ekipom, za sada je sve kako treba i idemo dalje", dodao je Filipović.

Filipović je u prelaznom roku pojačao Partizan, a ističe da kao i svaki novi igrač u ekipi mora da se dokazuje.

"Kada si nov u ekipi moraš da se dokazuješ, jednostavno nisam mogao, nisam imao puno tih utakmica. Odigrao sam dve utakmice, posle toga korona virus, odigrao dve utakmice pa povreda. Nadam se da će sa zdravljem biti sve kako treba i što se kaže da krenem iz početka", rekao je 27-godišnji igrač.

Filipović je ocenio da je Partizan u poslednjih nekoliko utakmica igrao dobar fudbal i rekao da se nada da će tako i nastaviti.

On je dodao da u evropsko takmičenje crno-beli moraju da krenu sa dobrim rezultatom.

"Oni su jako tvrda ekipa, fizički dobro pripremljena, tako da mislim da će biti mnogo duela i mnogo borbe i mislim da smo mi fudbalski kvalitetniji od njih", zaključio je Filipović.

U drugom meču ove grupe od 18.45 igraju Nica i Keln.

Meč izmedju Slovackog i Partizana na programu je u četvrtak od 18.45.

Beta