STEPIJEVA UČITELJSKA PORUKA MILOJEVIĆU: Zvezda mora da ti igra, počni da pobeđuješ! Imao je i zamerku za DEKIJA STANKOVIĆA

Ako Miloš Milojević pronađe igru, Crvena zvezda će izaći iz krize! Tako će novi trener pomoći Zvezdi, a i Zvezda njemu. Ovakvo mišljenje o klubu za koji je igrao od 1973. do 1976. godine ima Dragoslav Stepanović, cenjeni fudbalski stručnjak, koji je sa velikim uspehom radio u Bundesligi.

foto: Saša Pavlić

Analizirao je popularni Stepi Crvenu zvezdu u Ligi Evrope, posle dva poraza od Monaka i Trabzona.

- Čini mi se da je Zvezda zaboravila da igra fudbal. Padaju u osnovnim stvarima, prijemu lopte, duelima... Kao da sami sebi daju golove... Najviše me intrigira to što je nekoliko igrača na ivici crvenog kartona na svakoj utakmici. Druga stvar, čitam da igrači izjavljuju da nisu fizički spremni. Onda se pitam, šta su radili u pripremnom periodu - zapitao se Dragoslav Stepanović (74) u analizi za Kurir i nastavio:

- Uspeh Zvezde u Evropi je ogroman u proteklim sezonama. Novi trener mora to da shvati i što pre pronađe igru. Tu je ključ. U igri! Samo pobede izvlače ekipu iz krize. Sećam se šta je pričao Miljan Miljanić - ko ima igru, taj će da pobedi! To je najvažnije. Samo tako, Zvezda će izaći iz krize. Novom treneru i Zvezdi želim svu sreću, da se vrate na stari put i da klub opet pobeđuje.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Dotakao se Dragoslav Stepanović i Dejana Stankovića koji je napustio Crvenu zvezdu posle šokantnog ispadanja iz Lige šampiona i neuspeha protiv Makabija iz Haife.

- Deluje mi se da je Stanković primetio da je dostigao maksimum sa ovom ekipom. I da posle tri neuspeha u kvalifikacijama za Ligu šampiona jednostavno nije mogao da nastavi dalje. Smatram da je to jedini razlog zašto je otišao. Imao je dobru priliku da se ovog leta domogne Lige šampiona. Nije uspeo... Boga mi, to je veliki minus za njega. Opet, da se vratim na izjave igrača da su fizički nespremni, da treba da se pogledaju u ogledalo... Pa, igrali su za Ligu šampiona, da bi stigao do tog ozbiljnog takmičenja moraš dati svoj maksimum.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Pokušao je Stepi da uputi savet novom treneru Crvene zvezde Milošu Milojeviću.

- Moj savet je - ne menjaj ono što je dobro! Kad preuzmeš tim koji je u bezizlaznoj situaciji, menjaj samo kada vidiš kartone i povrede. Nemaš prijateljske utakmice, tim ne možeš da uigraš. Moraš da napraviš ekipu, da igraju jedni za druge, a ne za sebe.

Među pristalicama Crvene zvezde priča se da novi trener Miloš Milojević teško može da napravi autoritet među igračima, jer je do pre godinu dana bio pomoćnik, kojeg su oni tretirali kao prijatelja.

- Autoritet!? Hm, hm... Znanje je važno. Igrači koji su radili sa velikim brojem trenera, znaju koliko mogu da očekuju od njega posle prvog sastanka. Verujte mi. Da bi sve došlo na pravo mesto, Zvezda mora da pobeđuje i to u serijama.

foto: Starsport

Potom nam je Dragoslav Stepanović otkrio i jednu ličnu anegdotu vezanu za posao pomoćnika prvog trenera.

- Kao mlad trener želeo sam da budem pomoćnik Branku Zebecu. Tada me je posavetovao da to ne radim, jer ću zauvek ostati pomoćni trener. Zato sam i počeo kao glavni u najnižoj ligi i dizao se polako zahvaljujući rezultatima. Opet, napravio sam i jednu grešku. Kada me je Slobodan Santrač pred pripreme reprezentacije za Mundijal 1998. pozvao da mu pomognem, ja sam odbio. Nisam video sebe u toj ulozi, plašeći se da mu ne naškodim. Izgleda sam tada pogrešio. Neki ljudi su mi rekli da sam tada odbijanjem sam sebe "izbacio iz bubnja" za mesto selektora. A, svi znaju koliko sam imao želju da vodim reprezentaciju. Nikada posle toga nisam ni razmatran za mesto prvog trenera nacionalnog tima - ubeđen je popularni Stepi.

Kurir sport/A. Radonić