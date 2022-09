POTPUNO RASULO U JUVENTUSU: Alegri izbacio kapitena iz tima zbog problematične IZJAVE!

Slavni italijanski Juventus prolazi kroz težak period i veliku krizu.

Juventus se trenutno nalazi tek na osmom mestu Serije A, uz sedam bodova zaostatka za liderom, a što je još gore ima oba poraza u Ligi šampiona sa minimalnim šansama za prolazak grupe.

Naravno kritike stižu na račun slavnog kluba, a italijanski mediji sada su otkrili i nedelju dana čuvanu tajnu.

U Torinu vlada haos, a svi se međusobno optužuju zbog očajnih rezultata i još gore igre, a na meti je srpski golgeter Dušan Vlahović.

foto: Profimedia

Kulminacija svega je poraz od slabašne Monce bez valjane šanse na utakmici. Da stvar bude gora, Monci je ovo bila prva pobeda u eliti.

Kapiten Stare dame Leonardo Bonući nije odigrao ni minut na ovom meču, a Alegrijev pomoćnik Marko Landući, koji se obratio medijima nakon utakmice, rekao je da je on izostavljen iz tehničkih razloga.

foto: EPA

Ipak, Gazeta delo sport piše da ga je Alegri izostavio kapitena iz jednog drugog razloga - zbog izjave koju je dao nakon poraza od Benfike u Ligi šampiona.

Navodno Alegri nije hteo ili mogao da pređe preko ove Bonućijeve izjave:

"Zabrinut sam, nema svrhe poricati. Nažalost, imamo tendenciju da gubimo konce tokom utakmica. Ne znam zašto se to dešava i to me najviše brine"

Kurir sport