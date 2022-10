ZVEZDA ZOVE NAVIJAČE: Karte za Ferencvaroš u prodaji!

Fudbaleri Crvene zvezde će u četvrtak, 6. oktobra od 18 časova i 45 minuta ugostiti Ferencvaroš u okviru trećeg kola grupne faze Lige Evrope, a karte za taj meč su u prodaji.

Kako su saopštili iz tabora šampiona Srbije, do karata se može doći na blagajni stadiona "Rajko Mitić" u ponedeljak, utorak i sredu od 11 do 19 časova, kao i u četvrtak od 10 do početka meča. Karte su u prodaji i onlajn, a cene su:

Sever i Jug: 1.200 dinara

Istok: 2.200 dinara

Zapad: 2.800 dinara

VIP Zapad: 5.000 dinara

VIP 1 i VIP 2: 12.000 dinara

VIP Galerija: 15.000 dinara

Loža "Pet Zvezdinih zvezda": 25.000 dinara

Kurir sport