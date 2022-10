CRVENA ZVEZDA - SPARTAK 3:0

Tok utakmice:

Prvo poluvreme:

41. minut - GOL - 3:0 - Kangva! Posle centaršuta Kange, lopta dolazi do Kangve, koji je iz blizine topvskim udarcem zatresao mrežu.

37. minut - GOL - 2:0 - Gobeljić! Dva gola u razmaku manjem od 20 minuta. Sela je lopta Gobeljiću, raspalio je sa ivice kaznenog prostora i - pogodio. Zaklonjen je bio golman gostiju Manojlović.

22. minut - Poništen gol Aleksandra Kataija, jer je bio u ofsajdu.

20. minut - GOL - 1:0 - Gobeljić! Katai je kratko loptu dodao do Gobeljića, koji je šutirao sa petnaestak metara, a lopta je pogodila jednog igrača gostiju, promenila pravac i prevarila golmana Spartaka Manojlovića.

16. minut - Odličan prijem lopte i asistencija Zvezdinog "magika" Kataija, ali ipak Šimura izbija loptu u aut ispred Bena

9. minut - Silovit šut Mijailovića sa dvadesetak metara, ali lopta odlazi pored gola Spartaka

1. minut - Počela je utakmica na našem najvećem stadionu

Crvena zvezda - Spartak 3:0 Stadion: "Rajko Mitić" u Beogradu. Sudija: Nikola Đorđević. Strelci: 1:0 Gobeljić (20), 2:0 Gobeljić (37), 3:0 Kangva (41) CRVENA ZVEZDA (4-3-2-1): Borjan - Srnić, Eraković, Dragović, Gobeljić - Mijailović, Kangva, Kanga - Katai, Ben - Pešić. Trener: Milojević. SPARTAK (4-2-3-1): Manojlović - Tanasin, Bogićević, Ostojić, Vitorović - Šimura, Tumbasević - Bijelović, Đurović, Srećković - Hrstić. Trener: Dunđerski.

Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Spartak iz Subotice na stadionu "Rajko Mitić" od 15.30 igraju u meču 14. kola Superlige Srbije.

Trener crveno-belih Miloš Milojević upozorio je igrače da ne smeju da razmišljaju o meču sa prvakom Mađarske u Budimpešti.

"Nama je prvenstvo prioritet, to smo pričali i pre utakmice protiv Ferencvaroša. Isti cilj ostaje i sada. Prioritet jedan, dva i tri je domaće prvenstvo. Evropa je "bonus" takmičenje koje volimo da igramo, a kada igramo volimo i da pobedimo. Neće biti problema, mislim da je pobeda protiv Ferencvaroša podigla samopouzdanje ekipi. Da bi se to produžilo, moraju da nastave da igraju tako. Obaveza je da ih motivišemo za to. Spartak je ekipa koja je skoro promenila trenera, znamo njihove kvalitete i mane. Ne dolaze sa pozitivnim trendom, ali to nas ne uspavljuje, već nam daje motiv da krenemo jako od prvog minuta i pokažemo da smo bolji. Svako opuštanje je do sada bilo kobno. Kažnjavale su nas ekipe iz jednog šuta ili prekida, tako da nemamo prostor za preveliko opuštanje", podvukao je Milojević.

Crveno-beli su nanizali 12 uzastopnih pobeda na Subotičanima sa prosekom od tri postignuta gola po meču.

"Ova utakmica možda dolazi u najboljem momentu za nas. Nakon poraza kod kuće od Radničkog iz Kragujejvca idemo na megdan prvaku države koji igra odličan fudbal. Zvezdi se ne preti, Zvezdi se suprostavlja i verujem da moji momci znaju šta ih očekuje. Radili smo dobro za ovu utakmicu i ako budemo pravi i homogeni verujem da možemo izvući pozitivan rezultat za nas. Fudbal je zanimljiva igra, svako svakoga može da dobije, bez obzira ko je rival", širio je optimizam trener Spartaka Ljubiša Dunđerski.

