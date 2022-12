SAVETI ISKUSNOG STRUČNJAKA: Postoji način da se pruži ŠANSA mladim igračima, ali mora da se radi! U Hrvatskoj NIJE BOLJI sistem

Nakon ispadanja fudbalske reprezentacije Srbije u grupnoj fazi Mundijala u Kataru, mnogo se govori o neiskorišćenom potencijalu koji leži u mlađim kategorijama.

Posebno kada se ima u vidu da Srbija godinama unazad ostvaruje bolje rezultate u tim uzrastima od Hrvatske, ali A selekcija ima neuporedivo manje uspeha od komšija.

Na ovu temu sagovornik Kurira bio je iskusni srpski fudbalski stručnjak Dragoslav Stepanović, koji je posebno poznat po kvalitetnom radu sa mladim igračima.

Koji su razlozi slabih rezultata fudbalske reprezentacije Srbije i pored činjenica da mlade selekcije imaju dobre rezultate?

- Slabija je konkurencija u mlađim selekcijama. Ti mladi igrači budu među najboljima u svojoj generaciji, ali kasnije kada pređu u seniore ne uspevaju da se probiju. Većina igrača iz mlađih selekcija kasnije ne postanu reprezentativci. Problem je što oni nemaju priliku da igraju u jačim takmičenjima kao što je Liga šampiona ili Liga evrope, jer klubovi odmah traže proverene igrače za tu svrhu - smatra iskusni stručnjak.

foto: Starsport©

- Mnogi treneri rade sa mlađim kategorijama tako što samo dođu, pritisnu jedno dugme na računaru, odrade trening i kažu dobar smo trening odradili. Ja sam imao drugačiji pristup. Prvo proverim koje su prednosti i mane svakog igrača, da li mu je bolja leva ili desna noga, pa tek onda radim na tome. Ako se sećate, bivša Jugoslavija je imala B selekciju koja je igrala utakmice i tu su šansu dobijali brojni mladi igrači, pa se onda vidi ko može da igra za prvi tim - ima Stepanović predloge za rad sa mlađim selekcijama.

Anegdota Stepanović je tokom razgovara ispričao i jednu anegdotu koju je uporedio sa svojim radom. - Razgovarao pijanista sa novinarom preko četiri sata i na kraju ga ovaj pita: "Koliko dnevno trenirate da biste tako dobro svirali?" A pijanista mu odgovara: "Zašto bih trenirao kada to znam!" E upravo to je meni uvek bio cilj sa mladim igračima. Da ih naučim neke stvari, da to znaju i onda posle ne moraju i to da treniraju.

Hrvatska ne radi ništa bolje u pogledu mladih kategorija

- Nemaju oni bolji sistem rada sa mladima od Srbije. Jednostavno im se potrefila takva generacija, koja se razume, razumeju svog trenera i imaju rezultate. Na primer, Niko Kovač je sa skoro istom generacijom 2014. godine u Nemačkoj ispao u grupnoj fazi - analizirao je Dragoslav Stepanović.

- Hrvatska je protiv Brazila napravila fantastičan rezultat ali i imala odličnu igru i pristup. Gledao sam utakmicu i oni su većinu vremena imali posed lopte, što je protiv takve ekipe nešto nerealno. Brazilci imaju takve fudbalere da u trenutku mogu da urade šta požele i to je jako teško čuvati - rekao je Stepanović, a onda naveo razloge zašto smatra da Hrvatska ima tako dobre rezultate.

foto: FSS

- Pogledajte utakmicu protiv Belgije. Lukaku je imao nekoliko čistih prilika da postigne gol i neverovatno je šta je mašio. I onda kada se odigra tako jedna lošija utakmica, a prođete dalje, samopouzdanje još više raste. Više nego kad pobedite a igrali ste dobro. I protiv Japana slična priča. Nisu odigrali preterano dobru utakmicu, a prošli su. Tako je nas učio Miljan Miljanić. I kada izgubite, verujete da će biti bolje i da ćete doći do pobede. I onda vas ubedi da ste dobri i mentalitet vam se menja. To se dešava sa Hrvatskom - kaže popularni Stepi.

O finalu Mundijala.

- Mislim da će da se ponovi finale od pre četiri godine između Francuske i Hrvatske - jasan je Stepanović.

Zašto Srbija nema bekove?

- U mlađim kategorijama igrači treba da se isprobavaju na svim pozicijama. Mnogi treneri samo kažu igraču igraš tu i tu poziciju i to je to. Igrač u tom periodu razvoja treba da prođe kroz sve, da vidi gde se najbolje snalazi. Imate mnogo slučajeva gde je napadač postajao golman. Nema golmana na treningu, on stane na gol i tu ostane i kasnije. Evo sad se priča kako će Piksi da nađe novog Tadića, pa se pominje mladi Lazar Samardžić iz Udinezea. A niko ne pominje ko će igrati beka? - pita se Stepanović

foto: Starsport©

Igrači moraju da konstantno rade na sebi do dvadesete godine.

- Vi možete igrača koji ima između 10 i 13 godina da naučite svemu. Ako je dešnjak može da postane levak i obrnuto. Ali on mora i kasnije, do dvadesete godine da konstanto radi na sebi i da napreduje kako bi postao vrhunski fudbaler - zaključio je Stepanović razgovor za Kurir.

U prebogatoj igračkoj i trenerskoj karijeri, Dragoslav Stepanović bio je član velikog broja klubova, među kojima su OFK Beograd, Crvena zvezda, Ajntraht, Mančester siti, Bajer Leverkuzen, Bilbao, Lajpcig, AEK, Čukarički, Vojvodina i mnogi drugi.

