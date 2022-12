UEFA U PANICI, RUSI SU OZBILJNI, ODLAZE U AZIJU: Danas pada odluka, zasedaju mudre ruske sportske glave o budućnosti fudbala

Ruski fudbalski savez (RFU) danas bi mogao da donese istorijsku i sudbonosnu odluku za budućnost fudbala u Rusiji.

Izvršni komitet Ruskog fudbalskog saveza zaseda danas u Moskvi, a glavna tema biće mogući prelazak iz Evrope u Aziju. Savez Rusije je od sredine prošlog veka član UEFA, ali su sankcije koje je Nion uveo Rusima početkom marta uslovile da se oni okrenu mogućem prelasku pod okrilje Azijske fudbalske konfederacije.

Šta uopšte znači tranzicija fudbalske Rusije iz Evrope u Aziju? Za reprezentaciju – nema evropskih prvenstava, samo Azija. Za klubove - nema evropskog takmičenja. Umesto Lige šampiona Evrope i njenih pratećih turnira, biće azijska.

Iako ova ideja ima dosta oponenata među nekadašnjim i sadašnjim ruskim fudbalskim veličinama, izgleda se njoj pristupilo vrlo ozbiljno. Tako barem pišu svi ruski mediji. Dosta im je suspenzije, ne žele da čekaju milost UEFA, žele da se takmiče, da njihovi klubovi i reprezentacije ne budu izopšteni iz svetskih takmičenja. Oponenti tvrde da izlaskom iz UEFA Rusija ne bi dobila ništa, jer je sankcionisan i od strane FIFA, pa ne bi mogla da učestvuje na svetskim prvenstvima. Većina njih tvrdi:

- Rusija je Evropa! A ne Azija!

Ukoliko odluka bude donesena, neće to biti prvi put da neki nacionalni Savez menja matičnu konfederaciju. Učinili su to već, samo u kontra smeru, Izrael i Kazahstan. Ceo proces bi trajao do marta 2023. godine, kada bi Fudbalski savez Rusije i formalno napustio UEFA i pridružio se Azijskoj fudbalskoj konfederaciji.

UEFA je pod pritiskom političara iz zapadne Evrope i SAD uvela sankcije ruskim klubovima i reprezentacijama. Ipak, posle čini se ozbiljne odluke Moskve, iz Niona stižu pomirljivi tonovi. UEFA je protiv odluke da Rusija napusti njihovu organizaciju.

- Nezvanično, UEFA je spremna za varijantu, čim to geopolitička situacija dozvoli, da ponovo integriše ruski fudbal u svoje okrilje. Za UEFA bi bio ozbiljan udarac ako bi se Rusija povukla - piše ruski portal Čempionat.

Navodno, sankcije bi trebalo da padnu na proleće, a u maju je UEFA spreman da u Rusiji, gradu Volgogradu održi međunarodni turnir za mlađe kategorije, prvi po ukidanju suspenzije. Ne treba zaboraviti da A reprezentaciji Rusije nije dozvoljeno da učestvuje u dodatnim kvalifikacijama za Mundijal u Kataru, niti su žrebani za Evropsko prvenstvo 2024. godine. Svi njihovi klubovi i mlađe selekcije izbačeni su i izopšteni iz svih takmičenja pod okriljem UEFA na neodređeno vreme.

