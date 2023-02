JA SAM MRTVAC KOJI HODA! Šokantna ispovest Stankovićevog gazde: U moju kuću stigla su TRI METKA! Žele da me UBIJU! BOJIM SE!

Kontroverzni Masimo Ferero, bivši predsednik i većinski vlasnik Sampdorije, otvoreno je govorio o jezivim pretnjama sa kojima se suočava poslednjih godina.

Gazda kluba, čiji trener je naš Dejan Stanković, prolazi kroz neviđeni pakao.

U razgovoru za "La Presse" Ferero, priznao je da zbog pretnji ultrasa strahuje za svoj život i bezbednost svoje porodice.

"Ja sam protiv nasilja, molim vas prestanite da mi pretite. Ne govorim ovo jer se bojim. Imam 70 godina, hoćete da me ubijete? Ja sam već mrtav čovek koji hoda dok gledam ovakvu Smpdoriju", poručio je očajni Ferero.

Ferero je otkrio da nije prvi put da dobija jezive pretnje.

"Tri metka su stigla u moju kuću. Dva su stigla pre tri godine u koverti, a nedavno je došao još jedan. Pretnje su sada upućene meni i Edoardu Garoneu", otkriva Ferero.

foto: screenshot

Ferero je stao u odbranu bivšeg predsednika Sampdorije.

"Izgubio je mnogo novca, pružio nam je ruku. Ja sam prvi koji je rekao da on nema ništa s tim i hvala mu na tome. Već je spasao Sampdoriju pre 12 godina i ponudio se da to uradi sada ponovo. Trebalo bi da kažemo hvala Garoneu, da odemo do njega i kažemo hvala, jer nam pomaže. Došao je metak i meni i njemu, ovo je loše, ovo nije fudbal, ovo nije sport", kaže Ferero i dodaje:

"Imam decu, plašim se da izađem na ulicu".

Podsetimo, Ferero je 2021. godine napustio mesto predsednika kluba nakon hapšenja zbog finansijskih malverzacija koje nemaju veze sa Sampdorijom.

Stanje u klubu je katastrofalno i Italijan je spreman da proda klub koji trenutno zauzima 19. mesto na tabeli Serije A i nalazi se u dugovima iznose više od 150 miliona evra.

Kurir sport