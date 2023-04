MBAPEA PITALI GDE VIDI SEBE U BUDUĆNOSTI: Dosta je stvari o kojima treba razmisliti...

Fudbaler Pari Sen Žermena Kilijan Mbape izjavio je da i u budućnosti sebe vidi u tom klubu i potvrdio svoj "san" o učešću na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine.

"U Pari Sen Žermenu. Imam ugovor sa Pari Sen Žermenom", rekao je Mbape za Frans 3, odgovarajući na pitanje gde sebe vidi sledeće sezone.

U maju 2022. godine je ovaj 24-godišnji francuski napadač produžio ugovor sa PSŽ-om do 2025, uz opciju nastavka saradnje na još jednu sezonu.

foto: Live Media/IPA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Upitan o svojim narednim ciljevima, Mbape je rekao da želi da osvoji Ligu šampiona.

"Već sam igrao finale (poraz od Bajerna 2020), prošao sam polufinale, četvrfinale, osminu finala... Uradio sam sve, osim osvajanja Lige šampiona. To je ono što mi nedostaje. Nadam se da će i to doći što pre", rekao je Mbape.

Govoreći o Olimpijskim igrama, koje su na programu od 26. jula do 11. avgusta 2024, Mbape je ponovio da mu je želja da učestvuje.

"Nadam se da ću biti tamo. Svi znaju da sam oduvek sanjao da igram na Olimpijskim igrama, ali ne zavisi samo od mene. Dosta je stvari o kojima treba razmisliti...", rekao je Mbape.

"Istina je da to nije u kalendaru Međunarodne fudbalske federacije (Fifa). Tu je i klub, reprezentacija, igraće se Evropsko prvenstvo (14. jun - 14. jul), tako da ćemo morati da razgovaramo... Sve to treba da se uzme u obzir, ali naravno da bi bio san igrati na Olimpijskim igrama, naročito u Parizu", zaključio je on.

