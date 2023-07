NE BIH SE BUNIO DA BUDEM ZVEZDIN NOVI PAVKOV: Žan Filip Kraso poželeo Bajern na Marakani! Ubeđen je da bi im dao gol!

Rapidno je u srca svih navijača Crvene zvezde ušao napadač prefinjene tehnike Žan Filip Kraso.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Snažni Francuz sa pasošem Obale Slonovače oduševljen atmosferom u meču protiv Fjorentine, pozvao je navijače Crvene zvezde da dođu u što većem broju na stadion i u nedelju od 20.00 časova protiv Vojvodine.

- Sve funkcioniše u najboljem redu, brzo sam se prilagodio na Crvenu zvezdu i mislim da će to vremenom da bude sve bolje. Oduševila me je atmosfera na stadionu, pobedili smo 5:0 Fiorentinu, ali to još uvek nije utakmica za bodove. Naravno, ako nam se ukaže prilika da postignemo pet golova Fiorentini, naravno, daćemo koliko smo u mogućnosti, ali činjenica je da ono pravo kreće u nedelju, kada se nadam da će biti pune tribine - počeo je Kraso.

foto: Starsport

Veruje snažni napadač u Zvezdu kada je reč o Ligi šampiona.

- Neće biti lako da partiju protiv Fiorentine ponovimo u Ligi šampiona, u smislu rezultata, ali je cilj da budemo najbolji mogući, pa ćemo da vidimo gde će to da nas odvede. Znam da je Zvezda svojevremeno pobedila Liverpul 2:0, naravno, ne bih se bunio da budem Pavkov i srušim nekog velikana na Marakani. Protivnik koga bih želeo? Bajern Minhen, odrastao sam u Nemačkoj, simpatišem taj klub od malena.

Važan kriterijum za Krasoa pri dolasku u naš klub bila je i bogata istorija.

- Zvezda je za mene najbolja opcija, veliki klub sa sjajnim navijačima koji igra Ligu šampiona. Uz to, Zvezda je osvojila Ligu šampiona, bitna je i istorija, znao sam da će u skladu s tim da se ovde igra napadački fudbal.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Preferira Kraso da igra sa još jednim saigračem u srcu napada.

- Stil igre mi je takav da volim da budem raznovrsan. Nemam problem ni da igram defanzivu, ni da dodajem, ni da prihvatim bilo kakvu ulogu koju mi trener nameni. Najviše volim kada imam još jednog parnjaka u napadu sa kojim mogu da kombinujem, ali nije bitno, šta god trener da kaže - igram.

Gol ili asistencija, Kraso je imao zanimljiv odgovor.

- Volim da asistiram, ali ipak više volim da pogodim, jer onda mogu da izaberem način radovanja.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Jasan je Kraso ko su mu fudbalski uzori.

- Drogba i Roben. S Drogbom delim poziciju, legenda je u Obali Slonovače, tako da, možda sam bliži njemu.

Krasoa već prepoznaju navijači na ulici.

- Uglavnom su to deca, priđu mi, hoće da se slikaju i to me raduje. Doduše, nisam još uvek upoznao Beograd u potpunosti, mada idem u "Galeriju" često, blizu stana mi je.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Voli Kraso u slobodno vreme da igra video igrice.

- U slobodno vreme radim jednostavne stvari. Gledam serije, igram igrice, provodim vreme sa ženom i detetom koji još nisu u Beogradu, ali će doći, slušam muziku. Što se video igrice "Fifa" tiče, igram protiv Olajinke i Kangve i pobeđujem ih redovno. Nemam neki tim sa kojim najviše volim da igram, ali najčešće biram Bajern - rekao je Kraso.

Kurir sport