HIMNA LIGE ŠAMPIONA, A JA NA MARAKANI: Fudbaler Crvene zvezde rešio misteriju! Odlazi li, ili ostaje u CRVENO-BELOM DRESU

Fudbaleri Crvene zvezde ostvarili su još jednu ubedljivu pobedu u Superligi, a ovog puta je savladan subotički Spartak reztultatom 3:0.

Fudbaler koji se u potpunosti ustalio kraj leve aut linije i koji na sjajan način "drži" čitav bok je mladi Stefan Mitrović.

- Odlično smo ušli u sezonu sa četiri pobede čime smo samo nastavili dobar niz koji imamo sa priprema. Tada rezultat nije bio u prvom planu, ali su se videli obrisi naše igre, i sada je u potpunosti jasno da kroz presing i efikasnost želimo da dolazimo do pobeda. Mislim da smo juče mogli da budemo i ubedljiviji, ali i Spartak je dobra ekipa, branili su se organizovano i nije bilo lako da probijemo njihov blok. Međutim, čim jesmo, brzo smo došli i do drugog i do trećeg gola - osvrnuo se Mitrović na meč protiv Spartaka.

Zvezdin bonus se bez većih problema adaptirao na "novu" poziciju.

- Igraću šta god stručni štab bude tražio od mene, svakako, ne razlikuje se ovo mnogo od moje prirodne pozicije, osim što zahteva više pažnje ka defanzivi, ali i više trčanja, što ja volim. Ipak, da bih bio kompletan igrač, moram da budem spreman da prihvatam razne uloge, tako da uživam na terenu uvek kada nosim Zvezdin dres. Ovo mi je druga sezone, sada sam se u potpunosti privikao na zahteve, i mislim da mogu samo još bolje da igram.

Atmosfera na Marakani bila je sjajna.

- Navijači su i juče bili sjajni, jednostavno smo svi uzbuđeni zbog Lige šampiona. Za mene kao nekog ko je zvezdaš ceo život, to je doslovno ostvarenje sna. Igrati na Marakani sa Zvezdom utakmicu protiv nekog evropskog velikana, a da se u pozadini čuje himna Lige šampiona je nešto zbog čega se trenira svaki dan. Ipak, bitno nam je i da navijači dolaze na svaku utakmicu u prvenstvu, jer nam mnogo znači njihova energija sa tribina - podvukao je Zvezdin ofanzivac.

