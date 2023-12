ZVEZDAN TERZIĆ STAVIO TAČKU NA PRIČU O BAHARU! Evo DO KADA će Izraelac PRIMATI PLATU od crveno-belih!

Generalni direktor Crvene zvezde, Zvezdan Terzić, obratio se javnosti povodom aktuelne situacije u klubu.

Tim sa Marakane poražen je u 171. večitom derbiju od Partizana rezultatom 2:1 i 2024. godinu dočekaće kao drugoplasirana ekipa u Superligi Srbije.

Za početak, Terzić je otkrio da se klub rastao u prijateljskim odnosima sa Baharom, te je otkrio do kada će on primati platu.

- Nismo ispunili ciljeve koje smo zacrtali i ovom prilikom želim da se izvinim najširoj zvezdaškoj javnosti jer smo, kao i oni očekivali više. Epilog svega je raskid ugovora sa Barakom Baharom. To je tako u fudbalu, kada nema rezultata, prvi strada trener. Želim da se zahvalim Baharu na saradnji, uradio je i mnogo kvalitetnih i dobrih stvari. Drago mi je što se rastajemo kao prijatelji i što je on svestan velikih ciljeva koje je imala Crvena zvezda. Želim da prekinem spekulacije da će advokati imati pune ruke posla, da se on zaštitio i da moramo da platimo penale. Ugovor je jasan, Bahar je imao svoju platu, imaće pravo da prima platu dok ne nađe novi posao - otkrio je Zvezdan Terzić.

