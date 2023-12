VAZURA OTKRIO DETALJE OKO DULJAJA! Direktor Partizana govorio o statusu trenera, pa se zahvalio državi na pomoći

Na promociji novih kalendara za predstojeću godinu, u Humskoj ulici novinarima se obratio generalni direktor Partizana, Miloš Vazura.

Pričao je Vazura o brojnim temama vezanih za Partizan, a ono o čemu se poslednjih dana spekulisalo, jeste status Igora Duljaja na klupi Parnog valjka.

"Završisli smo katastrofalno kvalifikacije, radili smo rekonstrukciju celog tima, doveli smo 11 igrača, sve na vreme. Zahid je došao poslednji. Ispali smo iz Evrope i sve je delovalo. I vama novinarima i svim kritičarima Partizana. Završili smo polusezonu pobedom u derbiju, što je najslađe.Bitno mi je što smo prvi, a naravno dugo nismo pobedili u derbiju, što mi je bitnije", kazao je Vazura na početku svog izlaganja pa je svoj "fokus" prebacio na trenera Duljaja, za kog ima samo reči hvale:

"Što se tiče spekulacija za trenera, on je tu da da izjavu. Kada smo završili sezonu kao četvrti i kada su svi verovali da ćemo da menjamo trenera, što bi sad kad je prvi, bilo bi suludo. Igor Duljaj je trener Partizana, nismo pričali ni sa kim. Doneli smo odluku u junu da će da ostane i dali mu poverenje da nastavi da radi, jer je došao u jednom teškkom trenutku za Partizan kad smo ispali iz lige konferencija od šerifa, kada se povukao Gordan Petrić. Verovali smo da trebamo da mu damo prostora da napravimo tim po njegovim željama i Ivice Kralja. Mislim da smo to uradili dobro i mislim da igramo dobro u domaćem šampionatu."

Govorio je Vazura i o prelaznom roku...

"Znam da javnost, kao i navijači vole da dovedemo 23 igrača, ali jednostavno to nije ni dobro ni moguće. Došlo je 11 igrača, u razgovoru sa sprotskim direktorom i trenerom, oni znaju koje još pozicije fale, to nije mnogo igrača, već 2-3. Još, ako neko ode. Znamo neku poziciju koju sigurno dovodimo, a to je krilni napadač, tražimo i skautiramo duže vremena, videćemo kakve su nam mogućnosti i koliko ćemo da imamo para da uložimo u takvog igrača.

Otkrio je Vazura da zvaničnih ponuda još uvek nema...

"Imamo klubova koji su zainteresovani, ali nemamo zvanične ponude. Imamo usmene za Saldanju, Ilića, Svetu Markovića i Belića, ali za sada to ništa nije ozbiljno, kada bude bićete obavešteni."

Generalni direktor Partizana se ovom prilikom zahvalio državnom vrhu na pomoći.

"Hvala državi na finansijskoj podršci", poručio je Miloš Vazura.

