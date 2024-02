"NIJE TREBALO DA MU SPOMINJEM FAMILIJU" Duljaj se obratio sudiji Iliću: Za neke stvari bar u prolazu može da kaže da mu je KRIVO!

Fudbaleri Partizana sutra od 16.15 na stadionu u Humskoj igraju meč 21. kola Superlige Srbije protiv IMT-a. Dan pred meč kao i uvek svoju konferenciju održao je i šef stručnog štaba Partizana Igor Duljaj na kojoj je govorio o predstojećoj utakmici.

- Mislim da ne moram da podsećam svakog navijača Partizana kakva je utakmica bila na stadionu Voždovca, kada smo uz teške muke osvojili tri važna boda. Takođe smo presrećni što imamo priliku da igramo na našem terenu koji je u ovim uslovima odličan, tako da će igrači jednog i drugog tima imati priliku da igraju u idealnim uslovima. Samim tim, očekujemo jedan kvalitean fudbal i Partizana i IMT-a - započeo je trener crno-belih.

"Traktoristi" su u prošlom kolu poraženi od TSC-a 2:0, ali rezultat ne oslikava pravo stanje na terenu.

- Moj asistent je bio na toj utakmici, imao je priliku da pogleda tu utakmicu. Znamo da je pri rezultatu 0:0 Imt imao šansu da povede, nisu uspeli u tome, tako da nas taj rezultat od 2:0 ne sme da nas opusti i zavara. Igrači IMT-a, naravno sa kolegom Jandrićem, imaju veliki motivu borbi za opstanak ili u borbi za plej-of jer nije velika razlika od 8. do 13. mesta, ali taj motiv ne sme da bude veći od motiva naših igrača. Mi se borimo za evropsku kartu i želimo da pred našim navijačima pružimo kvalitetnu utakmicu gde ćemo dati sve od sebe da osvojimo tri boda - nastavio je strateg "parnog valjka".

Novobeogradski klub ima kvalitetan sastav, a u zimskom prelaznog roku su jači za dva bivša igrača Partizana - Nikolu Terzića i Aleksandra Lutovca.

- Svi timovi koji igraju protiv Partizana, bez obzira ko god da je u sastavu, imaju veliki motiv. To je legitimno, sportski, samim tim i mi ćemo znati kakva je naša jačina. Oni imaju igrače koji su došli u prelaznom roku kao što je Terzić koji je bio kod nas u Partizanu, Lutovac, i po običaju ti igrači imaju veći motiv, što je legitimno. Mi se više fokusiramo na naš tim, na naše igrače i izuzetno je važno kako će oni izgledati. Dobro smo trenirali, videli ste da smo uspešno i zatvorili prelazni rok, tako da će proces upoznavanja sa igračima biti kraći, u odnosu na onaj od prošle godine. Očekujem izuzetno tešku utakmicu. Moramo da imamo u vidu da imamo dosta igrača koji imaju probleme sa žutim kartonima. To je jedan veliki pritisak i veliki rizik, zato smo doveli igrače, da budemo sportski naoružani za mnoga neprijatna iznenađenja koja nas očekuju, kao što su povrede, žuti kartoni i crveni kartoni - rekao je Duljaj.

Prelazni rok bio je intenzivan u smeru dolazaka, a došlo je ukupno sedam pojačanja.

- Da, zadovoljan sam, bez obzira što smo odigrali samo tri utakmice u pripremnom periodu. Imali smo veoma tešku utakmicu protiv Javora na izuzetno teškom terenu, tako da imamo sve preduslov da pokažemo dobar fudbal. Igrači Partizana ne traže lakši put do uspeha, mi tražimo ispravan put, a to je da se časno i pošteno borimo protiv svakog sportskog rivala, gde želimo da pokažemo sve ono što smo radili u pripremnom periodu - istakao je trener jesenjeg šampiona Srbije.

Klub iz Humske ima kadrovskih problema, a u sastavu neće biti Nikole Antića i Bibarsa Natha.

- Antić kao što znate je pod suspenzijom, Natho takođe neće igrati. Imamo veliki rizik kada je golman Jovanović u pitanju, Taki Nikolić takođe, Kanute pet kartona.. To je jedan od razloga zašto sam tražio pojačanja, da u nekom datom renutku kada igramo bez njih, da imamo pojačanja i izmene koji u svakom trenutku mogu da nadomeste izostanak igrača koji nisu u sastavu - jasan je Duljaj.

Bivši igrač Šahtjora iz Donjecka pomenuo je i Sameda Baždara i otkrio šta mu je rekao.

- Baždar odlično radi, odradio je odlično pripreme. Ja sam njemu rekao da u svakom trenutku mora da bude spreman za tih pet minuta, a kada se pojave - mora da ih iskoristi. Da li će to biti sutra, kao i obično čekam da se završi trening - rekao je 44-godišnji stručnjak.

Tokom konferencije nije propustio priliku i da pohvali Nemanju Nikolića za koga je istakao da proživljava drugu mladost.

- On je izuzetno važan igrač za Partizan, mnogo bodova nam je doneo što kroz asistencije, što kroz golove, i to na izuzetno teškim gostovanjima - Subotica, Pančevo, doneo nam je uz pomoć Saldanje tri boda protiv Javora. Izuzetno važan igrač i mogu da kažem da on doživljava drugu mladost - rekao je nekadašnji reprezentativac.

Nije bio zagonetan ni kada je u pitanju Bojan Kovačević koji će se naći u startnoj postavi ukoliko sve bude kako trebe.

- Da. U ovom trenutku da, samo da trening prođe. Ne krijem sastav, samo želim da prođe današnji trening. Ukoliko bude zdrav i bude sve kako treba, on će biti u startnih 11 - direktan je Duljaj.

Govorio je i o igri ekipe trenera Nebojše Jandrića koji gaji ofanzivan fudbal.

-Verujem da će biti dosta agresivni. Imaju igrače koji su mladi i jaki... Mi ćemo morati da obratimo pažnju kada su u pitanju kontre. To su igrači koji poseduju kvalitet, žele da se dokažu protiv Partizana što je izuzetno važno za njih kada igraju protiv velikih klubova kao što su Zvezda, Partizan Čukarički.. Kada sam pomenuo publiku znam da su sada praznici, da je dosta njih otišlo iz Beograda, moraju da znaju da nam njihova podrška mnogo znači. Ne samo lično meni nego i igračima, i verujem da će sutra doći da ponovo budu vetar i leđa i štit od nekih stvari koje mogu da se dogode. za mene i igrače Partizana bitna je samo sportska priča i to je priča kojom se mi vodimo - istakao je trener kluba iz Humske.

Navijači Partizana će u subotu imati priliku da na delu vide novo pojačanje - Korejca Goha.

- Verujem da mogu da ga sutra očekuju u nekom periodu utakmice, da li će to biti na početku ili tokom drugog dela - sve zavisi, naravno, od rezultata. Njemu je najteži period adaptacije. Što se njega tiče će biti malo duži u odnosu na igrače koji su došli iz Evrope, ali verujem da će uz saigrače i stručni štaba taj period adaptacije brzo proći - iskren je Duljaj.

Za sam kraj obraćanja iskoristio je priliku da se izvini sudiji Iliću koji je delio pravdu na meču Javor - Partizan.

-Izvinio bih se sudiji Iliću, pogrešio sam što sam spomenuo familiju. Želeo sam da ga pitam šta bi rekao familiji šta bi rekao kod kuće kako mu je na utakmici bilo, ali me nije saslušao do kraja. Krivo mi je i izvinjavam se, nije trebalo da pominjem familiju. On ne treba da kaže javno žao mi je, ali za neke stvari može bar u prolazu da kaže da mu je krivo. Ništa više - iskren je stručnjak na klupi crno-belih.

