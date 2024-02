RASPISANA MEĐUNARODNA POTERNICA ZA BIVŠIM TADIĆEVIM SAIGRAČEM! Osuđen za šverc TONE KOKAINA i POKUŠAJ UBISTVA, preti mu IZRUČENJE!

Poznati holandski fudbaler Kvinsi Promes osuđen je u Amsterdamu na šest godina zatvora zbog šverca kokaina.

Ovo je druga zatvorska kazna koju je bivši igrač Ajaksa i nekadašnji saigrač Dušana Tadića dobio u kratkom periodu, pošto je sredinom prošle godine osuđen na 1,5 dana zatvora zbog pokušaja ubistva.

Fudbaler je bio uključen u šverc 1.363 kilograma kokaina, a pored njega osuđen je i pomoćnik koji ima 32 godine.

Pošiljka kokaina iz Brazila je otkrivena u januaru 2020. godine u Antverpenu, Promes se nikada nije oglašavao o ovom slučaju, tačnije, "pobegao" je u Rusiju čim su počele da kruže priče o zatvorskoj kazni.

Sada je za Promesom raspisana i međunarodna poternica, te mu preti izručenje, ali vlasi u Holandiji ne mogu ništa više od ovoga da urade jer odluka o izručenju "zavisi od drugih zemalja", a on se nalazi u Rusiji gde nastupa za Spartak iz Moskve.

- Osuđeni fudbaler je stavljen na međunarodnu poternicu. Tužilaštvo je pokušalo da ga privede u Holandiju i preduzelo mere za to. Međutim, to još nije dovelo do njegovog izručenja - rekao je za RIA Novosti portparol amsterdamskog tužilaštva Frenklin Vatimena.

KO JE KVINSI PROMES?

Kvinsi Promes je milioner, bivši reprezentativac koji je igrao i u Ligi šampiona i koji i danas trese mreže. Pre nekoliko godina, otkrivena je njegova mračna strana.

Promes je živeo dvostruki život i pored svih uspeha na fudbalskom terenu i gomile novca koju je zaradio tokom karijere, bio je umešan u poslove narko kartela.

Ali krenimo od samog početka...

Kvinsi Promes je rođen 4. januara 1992. godine u Amsterdamu. Otac mu je bio fudbaler u Surinamu, a majka domaćica. Fudbalom je krenuo da se bavi u mladom timu Ajaksa sa 11 godina dok je sa 17 stigao u mladi tim Tventea, gde se probio do prvog tima.

Prošao je kroz mlađe selekcije reprezentacije Holandije za koje je nastupao sa velikim uspehom, a 2014. godine napravio je veliki korak napred.

U trenutku kada je imao 22 godine debitovao je za A selekciju nacionalnog tima na prijateljskoj utakmici protiv Francuske uoči Svetskog prvenstva u Brazilu. Nekoliko meseci kasnije, u transferu vrednom 11,5 miliona evra, prešao je u Spartak iz Moskve, najznačajniji klub u njegovoj karijeri.

MLADI MILIONER

Promes je za Spartak igrao četiri sezone sa velikim uspehom, a prema pojedinim podacima 2016. godine imao je godišnju zaradu u visini od 1.100.000 evra, dok je već naredne sezone imao tri puta veću sumu.

Postao je milioner i pre nego što je napunio 25 godina, a u karijeri je, samo zahvaljujući bogatim ugovorima u kluboivma za koje je igrao, zaradio preko 20 miliona evra.

Spartak je napustio 2018. godine nakon što je prethodno osvojio titulu prvaka Rusije 2017. godine kada je proglašen fudbalerom godine u toj državi, a naredne sezone radovao se peharu ruskog Superkupa. Sa klubom iz Moskve igrao je i u Ligi šampiona.

Narednu sezonu proveo je u Sevilji koja je za njegov transfer izdvojila 21 miliona evra, a već sledećeg leta Ajaks ga je platio 15,7 miliona evra.

Tada kreću nevolje...

NOŽEM NAPAO ROĐAKA

U julu 2020. godine Promes, koji je igrao "pod kontrolom" Dušana Tadića, tadašnjeg kapitena Ajaksa, izbo je rođaka na porodičnom okupljanju u gradu Abkude, nakon rasprave o ukradenoj ogrlici.

Promes je imao 28 godina kada je došlo do incidenta. U javnost je sve stiglo krajem 2020, kada je fudbaler i uhapšen, a gotovo godinu dana kasnije, protiv njega je pokrenuta optužnica.

Promes je negirao optužbe i tvrdio je da nije bio na licu mesta u vreme incidenta, međutim, Sud je utvrdio da postoji dovoljno dokaza da ga proglasi krivim. Dve osobe su svedočile protiv Kvinsija, a navodno je kao dokaz iskorišćen telefonski razgovor tokom kojeg je fudbaler poručio da rođaka želi da ubode u vrat.

Godinu i po dana nakon dolaska u Ajaks za koji je pružao odlične partije, Kvinsi Promes je u zimskom prelaznom roku "pobegao" iz zemlje, odnosno ostvario transfer u Spartak, klub u kojem je uvek dobrodošao.

Holandiju je napustio u februaru 2021. pre nego što je počelo suđenje. Bio je to njegov plan da se skloni na "bezbedno".

Suđenje je održano bez njega, dok je on igrao u Rusiji i davao golove za Spartak. Ubrzo je osuđen na 18 meseci zatvora, ali pošto Holandija nema sporazum o izručenju sa Rusijom, u toj državi nema problem da normalno živi.

RADIO SA NARKO KARTELOM

Sve to je bio samo početak šokantnih otkrića o Kvinsiju Promesu. Ono što je usledilo imalo je mnogo veći odjek u fudbalskoj javnosti.

Krajem januara 2022. godine u luci Antverpu (Belgija) pronađene su dve veće količine kokaina. U jednoj je bilo 650 kilograma, a u drugoj 720 kilograma.

Ukupno je pronađeno preko 1,3 tone kokaine sa uličnom vrednosti od neverovatnih 80 miliona dolara!

Kvinsi je neko vreme bio na radaru kriminalne istrage Amsterdamskog kriminalističkog odeljenja zbog bliske povezanosti i kontaktu sa poznatim kriminalcima.

U narednom periodu Amsterdamsko javno tužilaštvo ispitivalo je čitavu konekciju Promesa i tipova koji su dobro poznati policiji, ali i povezanosti sa zaplenjenim kokainom.

U maju 2023. godine, utvrđeno je da postoji dovoljno dokaza da Kvinsi Promes bude krivično gonjen zbog navodne umešanosti u trgovinu drogom.

Zbog toga bi Kvinsi bio uhapšen u slučaju da kroči u Evropu, ili bilo koju državu koja sa Holandijom ima sporazum o izručenju, pa može da se predpostavi da dugo neće napustiti Rusiju.

Zbog rata u Ukrajini ruskim klubovima je zabranjeno učešće u evropskim takmičenja, međutim, čak iako taj problem ubrzo bude rešen, Promes će mečeve svog tima gledati preko televizora.

IGRA U RUSIJI

Promes nije mario za sve što se dešava, već je uredno svakodnevno odlazio na treninge, izlazio na terene širom Rusije i igrao odlično.

Ove sezone odigrao je 17 utakmica u prvenstvu Rusije i zabeležio šest golova i šest asistencija.

Prema podacima specijalizovanog sajta "Transfermarkt", njegova vrednost procenjuje se na šest miliona evra.

Ruski kup je osvojio 2022. godine, te sezone je bio najbolji strelac tog takmičenja, a prošle sezone proglašen je najboljim fudbalerom Spartaka.

Poslednju utakmicu u dresu reprezentacije odigrao je 27. juna 2021. godine. Bila je to utakmica protiv Češke na Evropskom prvenstvu.

