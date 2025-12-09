Slušaj vest

Derbi se igra u Milanu gde Inter dočekuje uzdrmani Liverpul.

Liga šampiona 26.11.2025 Foto: Simon Traylen/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia, Nico Vereecken / imago sportfotodienst / Profimedia, Alfie Cosgrove/News Images / imago sportfotodienst / Profimedia

 Sastaju se: 

16.30 

Kairat - Olimpijakos

18.45

Bajern - Sporting

21.00

Atalanta - Čelsi

Barselona - Ajntraht

Inter - Liverpul

Monako - Galatasaraj

PSV - Atletiko

Sent Žil - Marsej

Totenhem - Slavija Prag

Utakmice možete pratiti na kanalima "Arene sporta", a tekstualni prenos mečeva na našem sajtu.

Preostalih devet utakmica 6. kola Lige šampiona na programu je u sredu.

