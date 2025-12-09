U utorak je na programu prvih devet mečeva 6. kola Lige šampiona.
LIGA ŠAMPIONA
NASTAVLJA SE LIGA ŠAMPIONA: Spektakl na Meaci - Inter protiv uzdrmanog Liverpula!
Derbi se igra u Milanu gde Inter dočekuje uzdrmani Liverpul.
Liga šampiona 26.11.2025 Foto: Simon Traylen/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia, Nico Vereecken / imago sportfotodienst / Profimedia, Alfie Cosgrove/News Images / imago sportfotodienst / Profimedia
Sastaju se:
16.30
Kairat - Olimpijakos
18.45
Bajern - Sporting
21.00
Atalanta - Čelsi
Barselona - Ajntraht
Inter - Liverpul
Monako - Galatasaraj
PSV - Atletiko
Sent Žil - Marsej
Totenhem - Slavija Prag
Utakmice možete pratiti na kanalima "Arene sporta", a tekstualni prenos mečeva na našem sajtu.
Preostalih devet utakmica 6. kola Lige šampiona na programu je u sredu.
