Konkretno, pričao je o sezoni 2013/14, kada su crveno-beli prekinuli niz Partizana od šest uzastopnih titula.

Bila je to zahtevna sezona puna izazova, a Bajković je to potvrdio na jedinstven način.

"Da ne spominjem ljude zbog kojih se sve okrenulo, ko je bio na čelu FSS, ko je bio predsednik države... Neću sada da spominjem imena, ali nemoguće je bilo u to vreme da se osvoji titula. Čak i te 2014. ja mislim da je sve bilo određeno da oni uzmu titulu, samo smo mi, što bi se reklo, 'zaj***li sistem' i osvojili titulu", rekao je Boban Bajković u dokumentarnom filmu "Naša Zvezda prva(k) ponovo".

Crnogorski golman je priznao da ranije nije znao ko je Slaviša Stojanović, čovek koji je vodio ekipu iz Ljutice Bogdana u toj sezoni.

"Za mene je bio nepoznat čovek, pojava. Rekao gde su ovoga našli ne razume šta je Zvezda, šta je pritisak i šta je nemaština u to vreme. On je došao, možda nije znao pravo stanje. Nas četvorica, petorica glavnih igrača želeli smo da mu objasnimo da je teško stanje, da dugo nije primljen novac, da ne kasni mesec, dva, tri, nego godinama, da ne može da nam bude trener, mi igrači, pa da nam naređuje. Napravili smo sastanak da on mora da bude sa nama, da zna situaciju, da moramo da budemo kao jedna porodica i da nema trener igrač, nego da nam bude kao stariji brat ili otac. Imali smo sreće što je to tako shvatio postao je miljenik navijača, sjajan čovek, trener, ja ga mnogo volim i cenim".

Crvena zvezda je tada stigla do 27. titule prvaka države tako što je takmičenje završila sa 72 bodova, jednim više od Partizana. Uprkos tome, crveno-beli su usled ozbiljnih finansijskih problema ostali bez izlaska u Evropu.

Ubedljivo najbolji strelac lige je bio Dragan Mrđa koji je u crveno-belom dresu postigao 19 golova.

Nakon te sezone Partizan je osvojio još dve titule, a Crvena zvezda devet, uključujući osam uzastopnih. To je niz koji je još uvek aktivan.

