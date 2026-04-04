"Hvala ti Trips. Nakon četiri i po godine sjajne službe Njukaslu, možemo da potvrdimo da će Kiran Tripije ovog leta napustiti klub, po isteku svog ugovora", piše u objavi Njukasla na društvenoj mreži Iks (X).

Tripije (35) je u Njukasl došao 2022. godine iz Atletiko Madrida, i od tad je odigrao ukupno 157 utakmica i postigao četiri gola za engleski klub.

Sa Njukaslom je prošle sezone osvojio titulu u engleskom Liga kupu, što je tom klubu bio prvi osvojen trofej u nekom većem takmičenju od 1955. godine.

Engleski defanzivac rekao je da se u Njukaslu osećao "kao kod kuće" i da će mu nedostajati taj klub.

"Želim da se zahvalim navijačima na svoj podršci u dobrim i lošim vremenima za mene lično. Uvek ste me podržavali, uvek ste bili uz mene. Saigračima, biće emotivno. Bilo je to neverovatno putovanje sa vama. Nedostajaćete mi svi, ali osvojiti trofej sa vama je bilo zaista, zaista posebno - najbolje u mojoj karijeri", rekao je Tripije.

(Beta)