MARIO NAKIĆ PEHAR EVROLIGE DONEO KOD PRIJE I FILIPA! Prijovićka se oduševila, ali mikrofon ne bi menjala ni za šta! (KURIR TV)

Mi smo ceo zivot ponosni na tebe a danas presrecni sto si dobio sve sto zasluzujes. Od malog decaka do juniorskog sampiona EVROPE i MVPa finala Eurolige. Volimo te i jedva cekamo da se radujemo svim tvojim buducim pobedama. MVP, moj brat @mario7nakic ❤

Filip Zivojinovic (@carpediem_fbz) on May 19, 2019