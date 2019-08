ACO PETROVIĆ, JEDINI PREDSTAVNIK HRVATSKE NA MUNDOBASKETU: Srbija i Francuska su favoriti u odnosu na SAD

Petrović u Kinu stiže kao selektor Brazila, reprezentacije koja će u prvoj fazi igrati u grupi F sa ekipama Grčke, Novog Zelanda i Crne Gore.

U slučaju da budu među prve dve reprezentacije Brazilci će ukrstiti sa grupom gde se nalazi Amerika.

"Kad su izvučene grupe svi smo pali u nesvest kad smo videli da se ukrštamo s Amerikancima. Međutim, sada, deset dana do početka SP-a, smatram da će ti Amerikanci sa svima igrati otvorene utakmice. Štaviše, više sam nego uveren da će gubiti, kao i to da će im se dogoditi više od jednog poraza na ovom SP-u. Puno je bilo otkaza, recimo, moglo bi se Amerikancima to sve obiti o glavu, pa da se dovedu u poziciju da im olimpijske kvalifikacije narednog leta igraju Lebron i drugovi", rekao je Petrović za Jutarnji.

Petrović, čak ne misli da su Amerikanci prvi favoriti nadolazećeg SP-a!

"Vrhunske evropske reprezentacija, a tu mislim na Srbiju i Francusku su favoriti u odnosu na SAD! Kažem, mislim da će Ameri imati velikih problema. Mislim da nemaju duboku ekipu, ali opet, ponavljam i to, treba pričekati. Svi se sada bave skautingom."

