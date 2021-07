TEO OSTAJE U BOLONJI: Teodosić produžio ugovor sa Virtusom do 2023. godine

MILOS 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 🎩🪄 "A luglio del 2019 ho dichiarato che ero venuto qui per vincere e siamo Campioni d'Italia. A luglio 2021 dico che rimango per vincere ancora. Ringrazio il Signor Zanetti, so quello che si aspetta da noi.”#Milos2023 #BlackisBack pic.twitter.com/md8z8LNIPf