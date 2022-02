DELIJE MU NE ZABORAVLJAJU TUŽBU: Zvezdaši izviždali Sašu Obradovića u Pioniru! VIDEO

Košarkaši Zvezde dočekali su večeras ekipu Monaka koju sa klupe predvodi bivši trener crveno-belih Saša Obradović.

On je prošle sezone predvodio sa klupe crveno-bele do kraja decembra, međutim za to vreme nije imao priliku da vodi ekipu pred navijačima, a nakon malo više od godinu dana vratio se u Beograd. Zbog načina na koji se završila epizoda među crveno-belima, bilo je pitanje kakav će mu doček prirediti navijači Zvezde.

Nije bilo prijatno za bivšeg trenera crveno-belih, pošto su mu navijači zviždali pred ulazak na parket. Očigledno da Delije ne mogu da oproste bivšem treneru sve ono što se dešavalo posle otkaza, a to je tužba prema klubu i čak potraživanje bonusa za osvajanje Kup Radivoja Koraća koji je Zvezda osvojila pod vođstvom Dejana Radonjića.

Mnogo toga se promenilo od pre sedam godina kada su Zvezdine pristalice dočekale Obradovića uz skandiranje i tako oduševile legendu tog kluba. Sada su zvižduci ti koji su sačekali trenera Monaka. Ipak, bilo je i onih koji su aplauzom dočekali legendu crveno-belh, ali u manjini.

Tradicionalno podeljena ciganska publika 😂#kkcz. A sve je bilo spremno, i muzika iskljucena da se bolje cuje pic.twitter.com/FaC4djEnSv — Predrag Kurcubic (@predragkurcubic) February 3, 2022

Kurir sport