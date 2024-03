ŠTA KUKAŠ, BRATE? DA SI BIO ISPRED MENE MOŽDA BI TI BRAO JABUKE, A JA BIH IGRAO! Miličić uništio Karmela: Neka se smiri POD HITNO!

Darko Miličić bio je drugi pik na jednom od najjačih NBA draftova odražnom 2003. godine.

Srbin je tada ostao iza Lebrona Džejmsa, ali ga je Detroit izabrao ispred Karmela Entonija, Krisa Boša i Dvejna Vejda.

Iako je od čuvenog drafta prošlo više od dve decenije, legendarni američki košarkaš Karmelo Entoni jednostavno ne može da se pomiri sa činjenicom da je Srbin bio ispred njega.

Nedavno je u etar pustio priču da je tražio Miličića po Detroitu kako bi mu pokazao da je bolji od njega.

U popularnom košarkašom podkastu "Jao Mile", Miličić je prokomentarisao izjave bivše NBA zvezde.

"Drugi pik na draftu 2003. godine, iza Lebrona, a ispred Karmela Entonija", najavio je bivši košarkaš Mile Ilić svog gosta.

"Onaj što kuka i dan danas. Šta kukaš, brate? Treći si", rekao je Miličić.

Mile se nasmejao i dodao:

"Kako si mu usr*o karijeru".

"Možda je on meni usr*o, a ne ja njemu. Možda bih još igrao da sam ja bio treći, a on bi brao jabuke. Tako da... Neka ćuti sve je to dobro", rekao je Miličić.

"Čuo sam da me jurio, ja ga nisam viđao. Da je hteo, našao bi me. To su njihove gangsterske priče: 'Tražio sam ga da mu pokažem'. Šta da mi pokaže. Ubiše ga emocije, mora da se smiri pod hitno" poručio je Miličić.

Mile je konstatovao da Karmela verovatno boli činjenica da je završio karijeru a nije uspeo da osvoji šampionski prsten.

"To njih boli izgleda. To je ono čemu oni teže, to je kao mi kad igramo za reprezentaciju, vrhunac karijere. Međutim, nekome se otvori nekome ne. Mora da se poklopi mnogo pozitivnih stvari u toku sezone da bi na kraju imao šansu da se boriš za titulu. Meni se desilo prve sezone."

"Sada, sa ove tačke gledišta mogu da kažem da mi je drago što sam osvojio titulu, ali nije mi drago što nisam dostigao ono što sam mogao da dostignem u košarkaškom smislu tamo. Ne mogu da vagam te dve stvari. Kada vidim koliko neki pate za tim, drago mi je što sa ja osvojio. Ja ga imam (prsten), ti ga nemaš - šta da ti radim".

"Sigurno da sam mogao više, nisam. Šta da se radi, neću plakati zbog toga", zaključio je Darko.

Kurir sport

