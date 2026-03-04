Slušaj vest

Košarkašice Partizana kompletirale su listu učesnika Fajnal-fora regionalne WABA lige.

Crno-bele su i u revanšu plej-ina bile bolje od ekipe Zagreba - 79:69 (19:19, 9:15, 24:21, 27:14).

Tim trenera Miroslava Popova je u prvoj utakmici u Zagrebu slavio rezultatom 74:58.

Crno-bele dame do velikog uspeha predvodile su Izabel Varežao sa 20 poena (8 skokova), Marta Jovanović sa 16 poena, Sara Vasiljević sa 15 poena i Ana Perić sa 12 poena.

U gostujućoj ekipi Andrea Stanković je postigla 22 poena, Dragana Domuzin 16, a Franka Cuklin 11.

Partizan je poslednji put igrao F4 regionalne lige u sezoni 2012/13, kada je i osvojio ovo takmičenje, drugo u istoriji kluba.

Fajnal-for će biti odigran 28. i 29. marta, a domaćin će biti naknadno određen.