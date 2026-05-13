Karšijaka je na svom terenu gubila od Bursaspora sa 9 poena razlike (73:82) samo 90 sekundi pre kraja, a ono što se zatim desilo spada u najneverovatnije trenutke u ovoj sezoni.

Za kratko vreme Karšijaka je napravila seriju 11:0 i potpuni preokret, a utakmica je završena rezultatom 84:82.

Poslednje sekunde bile su posebno dramatične, a Mihal Sokolovski je uspeo da "pobedi sat" i na vreme ispusti loptu. Kada je ona prošla kroz obruč dvorana je "eksplodirala". Sudije su morale da pregledaju snimak, ali su nakon toga potvrdile da košarkaš nije zakasnio.

Pobedom u ovom meču Karšijaka je izborila opstanak u ligi na najluđi mogući način.

Navijači su u velikom broju poleteli na teren, a na tribinama su mogle da se vide i suze radosnice navijača. Igrači su slavili kao da su osvojili titulu, a scene su brzo obišle društvene mreže.

