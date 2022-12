O tome šta možemo očekivati od večerašnje utakmice Srbija - Švajcarska u emisjiji Puls Srbije na Kurir TV govorili su Petar Puača, bivši fudbaler i fudbalski treneri i Predrag Gajić, novinar sportske redakcije Kurira.

foto: Kurir Televizija

- Možemo da očekujemo pobedu i mislim da smo čak i blagii favoriti. Mene bole druge stvari vezane za ovo prvenstvo i odnos prema našoj reprezentacji. Mi smo odlično odigrali kvalifikacije i stvorila su se velika očekovanja, a sada ljudi posle dve utakmice sa Brazilom i Kamerunom pljuju Piksija i reprezentaciju. Mi smo takav narod. - rekao je Pauča i naglasio:

04:39 SKANDAL! NAŠIM FUDBALERIMA NAMEŠTAJU SEKS AFERE Pauča: Boli me što smo takav narod koji PLJUJE svoje najveće sportiste SRAMOTA!

- Treba da bude sramota sve javne ličnosti koje pljuju Piksija i igrače. Izmišljaju se razne intrige, s kim spavaju fudbaleri i ostalo. Neki čak pričaju da nije ni trebalo da odemo u Katar. Blili smo heroji do Katara, a sad se to menja samo posle jedna utakmice sa Kamerunom. O utakmici sa Brazilom neću ni da pričam jer oni od Pelea nemaju bolju ekipu i naravno da je normalno da smo od njih izgubili - kaže Pauča.

foto: Kurir Televizija

Isti utisak deli i Gajić, koji je negativan odnos prema našim reprezentativcima ocenio kao skandalozan.

- Kao što je Petar rekao, mi smo takav narod. U stanju smo i da o najvećem sportisti kojeg smo ikad imali, a to je Novak Đoković, pravimo razne negativne priče. Zamislite da jedan fudbaler treba da započne svoju konferenciju nekom odbranom seks afere. To je skandalozno! Ne pamtim da je na bilo kom velikom prvenstvu neko morao to da radi - ocenio je Gajić.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud