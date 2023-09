DOBRO ZNA PEŠIĆA! Igrom sudbine stigao je do ZLATNE MEDALJE u Indijanapolisu, a sada tvrdi: Karijev teren su VELIKE UTAKMICE!

Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je Litvaniju u četvrtfinalu Mundobasketa (87:68) i u petak od 10:45 igraće u polufinalu protiv selekcije Kanade.

Izabranici Svetislava Pešića imaju veoma težak zadatak pred sobom, jer je severnoamerička selekcija po mnogima i pre prvenstva bila glavni favorit za zlatnu medalju.

To potvrđuju i reči Aleksandra Smiljanića, našeg bivšeg reprezentativca i košarkaša koji je dobio zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu u Indijanopolisu 2002. godine.

foto: SCOTT OLSON / AFP / Profimedia

Smiljanić je tada u sastavu Jugoslavije bio 13. igrač, a na postolju se pojavio umesto Vladimira Radmanovića koji je iz sastava ispao zbog nediscipline i svađe sa Svetislavom Pešićem, a u razgovoru za Kurir analizirao je igru Kanade i istakao gde su moguće šanse naših momaka za pobedu.

- Izuzetno čvrsta i disciplinovana ekipa, odlikuje ih igra jedan na jedan gde su odlični kao i atleticizam, jako su moćni u tom segmentu. Gledao sam utakmicu protiv Slovenije i mislim da je bilo samo pitanje vremena kada će Kanada to prelomiti u svoju korist. Bili su agresivni i igrali su odbranu na granici faula. Gildžes Aleksander, njihov plejmejker je neverovatan igrač i o njega preti najveća opasnost, ali i pored njega ima mnogo odličnih igrača. Aleksander-Voker, centar Olinik koji se izvlači i može da pogodi spolja, kao i RJ Beret koji je fantastično odigrao protiv Slovenije. Igraju i napad i odbranu i to ih čini kompletnom ekipom, a imaju i selektora koji je mlad, mnogo zna, ali je pre svega gospodin, ima gospodske manire i to se vidi - počeo je član zlatne generacije iz Indijanopolisa priču za Kurir.

Potom je govorio o prljavoj igri Kanađana i suđenju.

- Igraju na granici faula i to je netipično za igrače koji igraju u NBA ligi, jer se kod njih odbrana slabo igra. Taj njihov Bruks je konstantno čuvao Dončića i veoma je prljav, ali je Dončić posle toga izgubio kontrolu, a on je u reprezentaciji Slovenije najbolji i najuticajniji igrač i mislim da sudije nisu doprinele njihovom porazu. Jednostavno su samo prilagodili njihov kriterijum čvrstoj igri Kanađana i dopustili su malo više kontakta, dok se Slovenci tome nisu prilagodili. Smatram da sudije nisu loše koliko se o tome priča, mislim da FIBA zna koga delegira za ovako zahtevne mečeve i da neće dozvoliti da se bruka - kaže Smiljanić.

O šansama naše selekcije u toj utakmici i o mogućoj prljavoj igri Bruksa i na Bogdanu Bogdanoviću Smiljanić je rekao sledeće.

- Bogdan je mnogo smireniji i hladniji od Dončića koji emocije mnogo pokazuje i dozvoljava da izgubi kontrolu. Bogdan zna se ponaša i reaguje na pravi način, zna da kanališe tu energiju. Imamo i mi dosta agresivnih igrača, koji pritiskaju loptu i koji mogu tu njihovu izrazitu igru jedan na jedan da zaustave i to mislim da je ključ pobede. Recept treba da bude duel sa Litvanijom i odbarana sa tog meča, na granici faula, kao što i oni igraju. Jako su bitni Milutinov i Bogdanović i njihov odnos dva na dva, da kreiraju, da se kreću kao sa Litvancima. Mora da se igra čvrsto i ako to ponovimo imamo velike šanse - istakao je bivši igrač Partizana, koji je sarađivao sa Pešićem u Indijanopolisu i koji ga poznaje jako dobro:

foto: Dado Đilas

- Kari Pešić je iskusan trener, mnogo zna i mnogo je prošao, njegov teren su ove velike utakmice i on se tu odlično snalazi. Siguran sam da će pripremiti utakmicu odlično, do najsitnijih detalja. On upravo forsira tu čvrstu odbranu o kojoj sam pričao, sa puno kontakata, agresivno i na granici faula. To je njegov zaštitni znak, ali je mnogo bitno i da se razigramo, da pored Bogdana i Milutinova koji su nosioci da im se pridruže još neki igrači Stefan Jović, Gudurić, a mislim da bi jako važnu ulogu mogao da ima Nikola Jović, igraće na njemu sa puno kontakta i izvlačiće se spolja, ako bi ubacio nekoliko šuteva onda mislim da imamo velike šanse. Imamo i ovako, bez obzira kako se završi ova utakmica i ovo je veliki uspeh, a sve što ovi momci urade preko to je samo dodatni plus - kaže Smiljanić, pa otkriva svog favorita za zlato:

- Kanada je po mom mišljenju favorit broj jedan, mnogo su pokazali, možda i najviše od svih. Kada je reč o drugom polufinalnom susretu, Amerikancu su favoriti, ali nisu ni blizu već u finalu. Nemačka je fantastična ekipa, jedini su neporaženi do sada na Mundobasketu, pobedili su Letoniju u četvrtfinalu iako je njihov najbolji igrač Šruder odigrao verovatno najgoru utakmicu od kada igra za reprezentaciju. Sigurno neće ponoviti tako lošu igru, jer takvi igrači ne mogu da odigraju dve tako loše utakmice zaredom. Sa njim na prepoznatljivom nivou mislim da imaju velike šanse, uz još neke igrače. Braća Vagner su protiv Letonije izašli u prvi plan, kao i Obst koji je ozbiljan šuter, sve to pokazuje da će biti veoma zanimljiva utakmica. Mislim da i mi imamo velike šanse ako ponovimo igru protiv Litvanije, a mislim da možemo i bolje. Očekujem da ih dobijemo - zaključio je Aleksandar Smiljanić.

Podsetimo, Srbija je pobedom Kanade obezbedila plasman na Olimpijske igre u Parizu 2024, jer se nalazi među dve najbolje plasirane evropske selekcije na Mundobasketu.

Kurir sport / Miodrag Igrutinović