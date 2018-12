SRPKINJE PRED MEČ SA RUSIJOM: Pauza nam prijala, a sada sledi pakao

"Prijala nam je pauza posle tri teške utakmice. Žao mi je što nismo igrale u subotu ili čak dan ranije sa Ruskinjama jer nas čeka paklen ritam od tri utakmice u četiri dana. Neće biti lako, niti jednostavno jer nemamo vremena za oporavak. Očekuju nas dve teške utakmice u dva dana. Ne možemo da kukako, nemamo ništa od toga. Već sada spremamo i duel sa Crnom Gorom jer nećemo imati vremena posle Rusije. Taj teži put nam se uvek nameće. Od malih nogu nam je tako. Navikli smo. Za mene ništa novo, ne može ništa da me iznenadi", rekla je Cvijićeva dan pred duel u Nantu.

Protesti u Francuskoj stopirali su na dan Evropsko prvenstvu, pa će reprezentacija Srbije u nedelju igrati protiv aktuelnog olimpijskog šampiona Rusije.

"Garantujem da ćemo dati sve od sebe. Raduje me što ceo turnir igramo srcem, što ginemo jedna za drugu. Zbog toga sam ovde i zato sam srećna. Odavno tako nije bilo u reprezentaciji. Ova ekipa može da ode daleko, samo da je malo sreće, malo bolji žreb i dan pauze", kazala je Dragana Cvijić.

Po njenim rečima, pauza nije poremetila tim.

"Ne može da bude loše kada odmaraš. Pauza uvek može pametno da se iskoristi. Završni turnir Lige šampiona se igra u dva dana pa ili jesi ili nisi. Bičemo pokojnici ili pukovnici posle svega, to je sport. Znamo šta nas čeka, dve izuzetne ekipe, koje pretenduju na sam vrh Evropskog prvenstva. Veliki je izazov, idemo da se borimo, zbog nas, za nas, ne gledamo ko je na drugoj strani. Verujem u ovu ekipu", navela je Cvijićeva.

Nada se prostoru pivotmenima srpskog tima u duelu sa Rusijom.

"Igraju izuzetno dobru odbranu, ne izlaze previše, blokiraju dosta. Blokom saradjuju sa golmanom koji odlično brani. Moramo igrati široko. Igrale smo sa njima na pripremama. Trče strašno, polukontranapade, kontranapade, tu je Managarova prva. Moramo to da sprečimo, da trčimo do iznemoglosti. Verujem da možemo izdržati u takvom tempu 60 minuta i pobediti olimpijskog šampiona. Nema drugog izlaza, bez pobede smo dole, sa pobedom se nadamo poufinalu", dodala je.

Odbrana 3-2-1 bila je zaštitni znak tima u preliminarnoj fazi, a Dragana Cvijić je rekla da bi išlo dobro kako god da se igra "sa ovim srcem".

"Sa 3-2-1 ili 5-1, ma sa ovim srcem, i 1-5, da igramo sa svi igramo 'flaster', išlo bi dobro. Kod odbrane je važan voljni momenat. Srce, želja, volja, meni je stvarno uživanje da igram u tim formacijama. To ne igramo u klubu i dodje mi kao neki izazov da pokažem da i to mogu. Moraš da pokrivaš veliki prostor, da se puno krećeš, da reaguješ dosta brže. Tu sam od pozadi, pomažem, to mi najviše odgovara. Sa Sladjanom Pop-Lazić to izgleda perfektno. Igra super na tom prednjem, imamo dobru komunikaciju. Nismo nikada igrale u klubu, ali se dobro pratimo, znam kada moram da joj pomognem, kada može sama. I kada padnemo, potrudimo se da se namuče da nam daju gol", rekla je Dragan Cvijić.

Utakmica izmedju Srbije i Rusije igraće se u nedelju od 18.00.

