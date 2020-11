MARKO NIKOLIĆ: Biće filmski, kao u Boju na Kosovu! Čelična pesnica srpskog ringa spremna za završni udarac

Ulazimo u foto-finiš teške, iscrpne, turbuletne, tužne i u maloj meri lepe i uspešne 2020. godine.

Iako će zauvek u istoriji ispred godine koja je na izmaku stajati prefiks tragična, u svakoj muci, dok je veka i čoveka, i dok se borba za opstanak vodi, bljesne i taj tren svetlosti koji zaseni sve nedaće koje su mu prethodile.

Čelična pesnica srpskog boksa, 31-godišnji Marko Nikolić na ličnom profesionalnom sportskom primeru ovo potvrđuje iz prve ruke. Nakon višemesečnih priprema, odlaganja mečeva usled pandemije virusa korona Nikolić je 18. septembra odbranio titulu šampiona WBC Mediterana u meču koji je održan u Obrenovcu i u kome je pao nezgodni Francuz Boa.

foto: BSS / Nemanja Dedović

Nedugo nakon meča u Obrenovcu Nikolić je preležao i koronu i odmah nakon oporavka krenuo je sa pripremama za novi meč sa kojim želi da pečatira 2020. godinu.

“Da zaokružimo ovu godinu velikih iskušenja i muka na pravi, šampionski način, onako kako Srbi i znaju, jer naša hrabrost nema granica. Kroz istoriju smo bezbroj puta padali, bivali pokošeni od raznih zala ovoga sveta, ali smo se uvek dizali iz pepela i vraćali u život nikad jači i nikad bolji, bez toga da smo se svetili drugima. To je ono što nas krasi i na šta sam beskrajno ponosan. Kakav je put mog naroda, takav je i moj. Jeste me cela ova godina lomila, ali me nije slomila. Nakon devet meseci priprema, odlaganja mečeva i iskčekivanja i strepnji da li će do meča uopšte doći, uspeo sam da i to završim onako kako sam zacrtao, odbranom WBC titule Mediterana. Usledila je bitka sa koronom, koju sam uspeo da “nokautiram” i nastavim dalje da se spremam za nove pohode i bitke u ringu. Tačno dva meseca od pobede u Obrenovcu, 18. decembra 2020. u Sportskom centru Rakovica u Beogradu sledi mi meč za rejting u osam rudni protiv iskusnog Holanđanina Faruka Dakua” – objašnjava Nikolić.

Pripreme za meč 18. decembra Marko uveliko odrađuje sa svojim timom koji čine menadžer Luka Popović i kondicioni trener Stevan Jovanović.

“Već dve nedelje radimo što bi se reklo krvavo, žestoko, punim tempom u bokserskom klubu Fontana u Hali sportova na Novom Beogradu. Blizu sam top forme, a očekujem da ću je dostići nedelju dana pre okršaja sa Dakuom. Nisam skoro deceniju boksovao sa protivnikom koji stiže iz Afrike. Zna se kakvi su oni majstori u ringu i koliko su fizički spremni i nadmoćni i da nikada, ni kada su u poluformi nisu lak zalogaj. Treba se debelo potruditi i oznojiti da se dođe do pobede, tako očekujem da bude i protiv natralizovanog Holanđanina. Gledao sam njegove mečeve na snimcima, već smo izvršili analize i skovali plan koji vodi ka pobedi” – ističe Marko koji će i ovaj put, kao i već dugi niz godina, imati podršku njegove vatrogasne ekipe Voždovac u kojoj radi i načelnika Radeta Miloševića.

foto: BSS / Nemanja Dedović

Meč u Sportskom centru Rakovica u kome će čelična pesnica srpskog boksa juriti 27. profi pobedu u karijeri (bez poraza) protiv Dakua koji beleži skor (21-18-1) biće u direktnom TV prenosu na TV Arena Fight. Marko je poznat po tome što su njegovi izlasci u ring uvek obojeni duhom srpskih ratnika i pravoslavlja. I ovaj put sprema nešto što do sada nije viđeno na boks mečevima.

“Ovaj put izbor numere za ulazak u ring pao je na pesmu “Lazarica” koju će izvesti pevač Uroš Živković, a koju je napisao Aleksandar Avramović. Ulazak u ring biće filmski, kao u Boju na Kosovu”.

Najbolji srpski bokser Marko Nikolić, bokser poluteške kategorije (do 79 kg) trenutno se nalazi na 101. mestu svetske rang liste i na 34. mestu WBC liste od 40 boksera iz sveta koji se na njoj nalaze u kategoriji do 79 kg. Decembarski meč u Beogradu donosi nove poene koji će biti jako važni i za planove i put kojim će Marko krenuti u 2021.

“Plan je da se u 2021. takmičarski uđe na proleće mečom za Silver internacional titulu, ukoliko WBC federacija za to bude dala zeleno svetlo, očekujemo i verujemo da hoće. Do tada na meni je da radim, verujem i idem napred ne osvrćući se za onim što je bilo, već uvek gledajući u budućnost” – zaključio je šampion WBC Mediterana, naš as Marko Nikolić.

Kurir sport

Kurir