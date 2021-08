MIKEC U USIJANJU DANA: Moraju Davor i Damir prvi da uzmu medalju! A hteo sam da ostavim sport 2013. zbog OVOGA

Damir Mikec je prvi obradovao Srbiju u Tokiju. Sjajni strelac je u gađanju vazdušnim pištoljem stigao do srebra na Olimpijskim igrama.

Mikec je o svemu govorio u "Usijanju dana" na Kurir televiziji:

"U Riju je bilo obrnuto. Mi strelci smo podbacili. A uvek mi prvi imamo takmičenje. U Riju smo čekali osam dana, nije bilo prijatno dok Davor (Štefanek) nije povukao nogu. Sad sam ja prvi, pa neko reče: Moraju Damir i Davor prvi da krenu", počeo je Mikec.

"Kada se završilo to moje finale, nisam bio svestan šta sam uradio. Mnogo je tu emocija. Mnogo radiš i onda se to nađe oko tvog vrata. Treba vremena da se to shvati. Sad, kada sam se vratio kući, svi me zovu da gostujem u medijima i to prija, i postajem sve svesniji".

foto: Kurir

"Đorđe Višacki mi je lepo rekao da ću biti svestan tek za dve godine".

"Još nisam stigao da odgledam moje finale".

O više od 300 poruka koje je dobio odmah posle finala, rekao je:

"To je divno, sete vas se prijatelji sa svih krajeva sveta".

"Sad me na ulici prepoznaju i čestitaju. To mi srce napuni ponosom".

foto: Kurir

"Moja karijera traje 21 godinu. Svaki sportista ima uspone i padove. Nas 80 odsto je bilo u tački da razmišlja da ostavi sport. Imao sam ja to 2013. godina, koja mi je bila baksuzna. Desilo mi se da mi se pištolj pokvari, a na EP sam imao zlato u džepu. Moraš da imaš veru u sebe, da će se sav taj trud da se naplati. I ova medalja u Tokiju je sve naplatila".

