OVO SU SPORTISTKINJE KOJE SU DALE KRV, SUZE I ZNOJ ZA DRES SRBIJE: Osvajanjem medalja pokazale su kako se gine za svoju zemlju!

Godina za nama donela je mnogo radosti Srbiji koju su nam podarili podjednako sportisti i sportistkinje. Kada je reč o srpskim heroinama, tu se posebno izdvaja karate, tekvondo, odbojka kao i košarka.

Ovo je pet najboljih sportistkinja na koje sa pravom možemo biti ponosni s obzirom na njihove uspehe u protekloj godini.

foto: Profimedia

1) Jovana Preković - 25-godišnja karatistkinja iz Aranđelovca koju je čitava Srbija upoznala i odmah zavolela nakon Olimpijskih Igara u Tokiju kada je osvojila zlatnu medalju za Srbiju! Ona je za sada jedina srpska sportistkinja koja je svojoj zemlji donela zlato u ovoj plemenitoj veštini.

U svojoj karijeri je osvajala brojne medalje. Pored ove iz Japana, Jovana je dvostruka svetska (2018-Madrid, 2021-Dubai) i evropska šampionka (2017-Kodžaeli, 2021.Poreč). Takmiči se u disciplini - Kumite (61kg).

foto: Stefan Stojanović

2) Milica Mandić - Sprska tekvondistkinja osvojila je još jednu zlatnu medalju za Srbiju na Igrama u Tokiju!

U kategoriji preko 67 kilograma, ona je u finalu pobedila Dabin Li iz Južne Koreje sa 10:7. Mandićeva je jedina sportistkinja koja uspela da osvoji dve zlatne medalje na Olimpijskim Igrama za Srbiju.

Prethodno je to učinila na Igrama u Londonu 2012.godine. Nakon uspeha u Tokiju, stanovnici iz beogradskog naselja "Stepa Stepanović" odakle je i Milica, naslikali su u njenu čast mural. Učešćem na Olimpijskim Igrama u Tokiju, Milica Mandić je stavila tačku na profesionalno bavljenje sportom.

foto: Starsportphoto

3) Tijana Bošković - Srpska odbojkašica, rodom iz Trebinja, osvojila je sa odbojkaškom reprezetacijom Srbije bronzanu medalju na Olimpijskim Igrama u Tokiju. U meču za bronzu pala je Južna Koreja, a Boškovićeva je proglašena za najboljeg korektora olimpijskog turnira.

Takođe, na Evropskom prvenstvu, čija se završnica održala u Beogradu, okitila se srebrnom medaljom. I na ovom takmičenju je izabrana za najboljeg korektora. Ranije, na meču sa Turskom, oborila je svetski rekord po brzini smeča od 110,3 kilometara na čas. To je najbrži smeč u istoriji ženske odbojke od kada postoje zvanična merenja.

foto: FIBA

4) Sonja Vasić - Srpska košarkašica koja je na održanom Evropskom prvenstvu u Francuskoj i Španiji osvojila zlatnu medalju sa košarkaškom reprezentacijom Srbije!

U Valensiji u finalu, Srpkinje su pobedile Francuskinje sa 63:54 i po drugi put osvojile evropski šampionat (2015.). Vasićeva je proglašena za najbolju igračicu prvenstva, a takođe je svrstana u idealnu petorku šampionata Evrope. Nakon Igara u Tokiju, gde ženska košarkaška reprezentacija nije uspela da osvoji medalju (zauzela četvrtu poziciju), Sonja Vasić je odlučila da okonča igračku karijeru. Imenovana je za sportsku direktorku u Olimpijskom komitetu Srbije.

foto: Profimedia

5) Tijana Bogdanović - Srpska reprezentativka u tekvondu, osvojila je prvu medalju za Srbiju na Igrama u Tokiju i to bronzanog sjaja u kategoriji do 49 kilograma. Na prethodnim Igrama u Rio de Žaneiru je takođe osvojila medalju, a tada je to bilo srebro. Proglašena je za najbolju mladu sportistkinju Srbije 2015.godine.

Kurir sport D.L.