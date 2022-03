ZNAK "Z" ZNAČI "ZA POBEDU", "ZA MIR", TO NIJE PROVOKACIJA: Opet se oglasio ruski gimnastičar, ne plaši se KAZNI

Mladi ruski gimnastičar Ivan Kuljak poručio je da se ne plaši kazni, zbog svog postupka na Svetskom kupu u Dohi, kada je na pobedničko postolje izašao sa slovom Z oko vrata.

Međunarodna gimnastička federacija izdala je zvanično saopštenje o pokretanju disciplinskog postupka protiv Kuljaka. Konačnu odluku o slučaju doneće Fondacija za etičku gimnastiku. U odbranu mladog Rusa stala je olimpijska šampionka Svetlana Horkina.

Popularni Vanjek je u razgovoru za ruske medije istakao da nije imao nameru da bilo koga provocira, već je samo želeo svetu da pokaže odakle dolazi, pošto je ruskim takmičarima bilo zabranjeno da imaju obeležja svoje države.

Svetski mediji su njegov postupak okarakterisali kao skandal, jer latinično slovo Z na grudima predstavlja simbol ruskog Ministarstva odbrane u specijalnoj operaciji u Ukrajini i ima značenje „Za pobedu“.

- Rečeno nam je da prelepimo zastavu – prelepio sam je. Sve nam je bilo zabranjeno. Samo sam hteo da pokažem odakle sam. I to je sve. Nisam se plašio posledica. Nikome nisam želeo zlo. Ovaj znak Z znači "Za pobedu", "Za mir" - rekao je Ivan Kuljak, a njegove reči prenosi ruski portal Sport 24 i nastavlja:

- Kako su se tamo ukrajinski sportisti ružno ponašali prema nama, kako su se tamo ponašali… To je trebalo videti. Oni su prvi počeli sa političkim porukama i ja sam onda reagovao. Izašli su umotani u zastave i uzvikivali: "Slava Ukrajini!" na platformi. To nije dozvoljeno po pravilima takmičenja, ali su oni to uradili. Tražili su i da nas izbace sa takmičenja. Iako nikome ništa loše nismo rekli i ništa nismo uradili. Zato mislim da sam uradio ono, što je trebalo da uradim!

Štab reprezentacije Rusije podržao je mladog gimnastičara koji ima samo 20 godina.

- Generalno, njihovi sportisti su se ponašali prkosno tokom trajanja turnira. Išli su oko ogrnuti zastavama. Niko ništa nije smeo da im kaže. Direktno su kršili pravila. Bilo je tako provokativno. Vanjek je sve uradio bez konsultacije sa nama. Naši momci su ruske patriote. Očigledno je cela stvar tinjala u njemu. Mislim da je sve dobro uradio. Zašto uvek pokušavaju da nas predstave kao agresore, ubice... Rečeno nam je da ćutimo, da ne odgovaramo, a druga strana to iskoristila i postala drska. Nije normalno! Morali smo da odgovorimo - podelila je svoje mišljenje za "MatchTV" Valentina Rodionenko, trener u reprezentaciji.

