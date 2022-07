ŠOKANTNA ISPOVEST SLAVNOG SPORTISTE: Prodali su me kao roba! Ubili mi oca pa me terali da budem sluga! VIDEO

Legendarni britanski atletičar Mohamed Farah (39) otkrio je u svom dokumentarcu šokantne detalje iz svog detinjstva.

Sve je počelo kada je imao devet godina, u Džibutiju iz kojeg ga je u London odvela žena koju nije poznavao.

- Godinama sam ovo blokirao. Ali to možete da blokirate samo određeno vreme- započeo je svoju ispovest slavni Mo.

Kako je rekao, ta nepoznata žena mu je rekla da odlaze kod njegovih rođaka u Evropu. Kako je preneo "BBC", njegovo pravo ime je Husein Abdi Kahin.

Tada mu je i dala sadašnje ime Mohamed Farah, dok je njegove prave dokumente, uz sve detalje njegove prave porodice, pocepala ispred njegovih očiju.

- Preda mnom je pocepala taj papir i bacila ga u kantu. Tada sam znao da sam u nevolji- rekao je Mo.

Slavni atletičar je ranije govorio da je u Veliku Britaniju stigao kao izbeglica iz Somalije sa svojim roditeljima, ali sada je priznao da je njegov otac Abdi ubijen u Somaliji tokom građanskog rata kada je Mo imao samo četiri godine. Njegova majka i dvoje braće žive na porodičnoj farmi u Somalilendu, teritoriji koja sebe smatra za državu. Bez ikoga u drugoj zemlji nije imao izbora...

- Morao sam da radim kućne poslove i brinem o tuđoj deci ako sam hteo da jedem. Često sam se zaključavao i plakao u kupatilu.

Prvih nekoliko godina nisu mu dali da ide u školu, dok sa 12 nije počeo sa obrazovanjem.

U školi su rekli da je u pitanju izbeglica iz Somalije, a odmah su primetili da izgleda neuredno i nezbrinuto, bez većeg znanja engleskog jezika, emotivno i kulturno otuđen, dok ljudi koji su se predstavili kao njegovi roditelji nikad nisu dolazili na roditeljske sastanke.

Međutim, nastavnik fizičkog vaspitanja Alan Votkinson primetio je da Mo na atletskoj stazi izgleda potpuno drugo dete.

- To je bio jedini jezik koji je razumeo- rekao je. - Jedino što sam mogao da uradim je da pobegnem od realnosti, izađem napolje i trčim.

Mo se poverio Votkinsonu o svemu što je prolazio, nakon čega je nastavnik sve rekao socijalnoj službi koja mu je našla drugu porodicu iz Somalije.

- Nedostajala mi je moja prava porodica, ali od tog trenutka sve je bilo bolje. Puno mi je toga palo sa ramena i konačno sam bio svoj. Tada je iz mene izašao pravi Mo.

Sa 14 godina Mohamed je trčao svoju prvu značajniju trku, za školu u Letoniji, ali nije imao pasoš. U tome mu je pomogao nastavnik, dok je advokat Alan Bridok rekao Mou da je britansko državljanstvo tehnički dobio prevarom i lažnim predstavljanjem. U tom slučaju Vlada ima osnove da ga poništi. No u Moovom slučaju rizik od toga nije prevelikil.

- U osnovi, definicija trgovine ljudima jeste prevoz u eksploatacijske svrhe. U vašem slučaju, vi ste kao vrlo malo dete sami morali da čuvate malu decu i budete kućni pomoćnik. A onda ste nadležnim vlastima rekli 'to nije moje ime'. Sve to zajedno smanjuje rizik da će vam Ministarstvo unutrašnjih poslova oduzeti državljanstvo - rekao je Bridok Mou.

Odluku da iznese svoju priču u javnost, Mo je doneo kako bi podigao svest o trgovini ljudima i ropstvu.

- Nisam znao da je toliko ljudi koji prolaze isto što sam i ja prolazio. To samo pokazuje koliko sam imao sreće. Ono što me spasilo, što me izdvojilo od drugih je to što sam mogao da trčim, zaključio je Mo u svom dokumentarcu.

Ovaj 39-godišnjak nema šta nije osvojio tokom karijere, pošto je osvojio četiri zlatne medalje na Olimpijskim igrama, u disciplinama na 5.000 i 10.000 metara. Bio je i višestruki svetski i evropski šampion u istim disciplinama.

Kurir sport