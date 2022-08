TRKA ZA PEHAR PREDSEDNIKA REPUBLIKE: U nedelju SPEKTAKL na Beogradskom hipodromu (VIDEO)

Ono što je najprestižnija galopska trka na svetu „Trijumfalna kapija“ u Parizu, odnosno „King Džordž“ u Askotu za Engleze, to je trka za „Pehar Predsednika Republike“ na najstarijem sportskom objektu u Beogradu. U nedelju se očekuje spektakl na Beogradskom hipodromu, početak prve od ukupno šest trka je u 14.50 časova, a ulaz za posetioce je besplatan. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je prošle godine poslao telegram podrške, koji je pročitan publici.

Biće ovo šesti trkački dan na hipodromu kraj Careve ćuprije, prvi posle jubilarnog 100. derbija, koji je, po velikoj vrućini, posmatralo oko 3.000 gledalaca. Derbi pobednik Unks, u treningu kod Bojana Šendekovića u Šapcu, veliki je favorit. Za razliku od derbija kada mu je u sedlu bio iskusni džokej Aleksandar Šašić, sada će ga jahati prekaljeni Željko Ilić. Imaće lepu priliku da ponove prošlogodišnji uspeh „francuza“ Fanpalasta, koji je dobio obe glavne trke u Beogradu. Pošto se radi o trci od posebnog značaja, ne mogu da nastupaju kastrati.

Inače, vlasnik Fanpalasta Miloš Milunović, potpredsednik je sportskog udruženja BRC, koje ove sezone u saradnji sa JP Hipodrom Beograd organizuje trke u glavnom gradu Srbije. U glavnoj trci upisano je pet konja, žrebanje je obavljeno u utorak na Počasnoj tribini, a svog uduta imaće i braća Verko i Željko Radukić. Njihov četiri godine star konj Brainiak, u treningu u Šapcu kod Zorana Lukića, u dobroj je formi. Jahaće ga Goran Mešetović, džokej koji iza sebe ima i značajno internacionalno iskustvo. Trčaće i kobila Rudaina, u vlasništvu Vladimira Vukojevića iz štale „Antilop“ u Belotiću kod Šapca, koja je prošle sezone bila zapažena u Mađarskoj. Trka je na 2.400 metara, a nagradni fond iznosi 600.000 dinara, dok je u derbiju bio dva miliona.

foto: BRC

Na istoj distanci trčaće i „srpske omice“, a predsednik BRC-a Mihajlo Miša Vasić za svoju uzdanicu Fortunu Tvister je angažovao šampiona-džokeja u Srbiji Darka Ljubomirovića iz Uba. Braća Vasić, Branislav i Mihajlo, zadovoljni su kako je ova omica išla u Šapcu, u sedlu bio Mađar Ištvan Kozma, pa su optimisti pred trku na beogradskom pesku. Imali su sreće i na žrebu, jer je Fortuna Tvister dobila boks broj 1 u startnoj mašini. Inače, radi se o omici koju su Mihajlo Vasić i Nemanja Bobičić kupili u Mađarskoj za 14.500 evra za Katarinu Numanović.

U sprinterskoj trci „Ekspres“ na 1.000 metara u fokusu će biti Never in Red, pre dve godine najskuplje uveženi konj iz Njumarketa u Srbiju. Nije opravdao očekivanja kao trogodac, a trener Anđa Mihajlovski iz Beograda veruje da sada može do trijumfa sa Italijanom Kristijanom Njezijem u sedlu. Na 200 metara dužoj distanci trčaće dvogoci, a biće održane i dve handikap IV trke na 1600 metara sa po deset učesnika.

Na sedmom od kupno devet planiranih trlačkih dana u Šapcu, po dve pobede su zabeležili konji u treningu kod Bojana Šendekovića i Ivana Tanskovića iz ergele Zobnatica, koja se na velika vrata vraća na galopsku scenu u Srbiji, dok su po jednu pobedu imali Dušan Pajić iz Šapca i Miroslav Kolar iz Beograda. Od džokeja najuspešniji je sa tri pobede bio Italijan Kristijan Njezi. Glavnu trku „Šabačke omice“ (2000m, trava, 250.000 dinara), dobilo je zobnatičko grlo Hanters, upravo sa Njezijem u sedlu.

Tradicionalno na Ognjenu Mariju su održane trke na hipodromu u Vrelu kod Uba, u rukovodstvu su bili Života Jovanović, Goran Stanarević i Vladimir Blagojević. Pred velikim brojem gledalaca, iako se ulaz naplaćivao, glavnu trku, koju je Jovanović preimenovao iz „Kup Tamnave“ u „Kup Z.Z. Trlić“ (2000m, pesak, 160.001 dinar), dobilo je grlo Ahiles SRB, sa Aleksandrom Šašićem u sedlu, u treningu kod Šendekovića. Vlasnici su SKU Šendeković-D. Radulović. Pobedničko vreme 2:15,3. Drugo mesto pripalo je grlu Imposible Star, koje će trčati u trci za „Pehar Predsednika Republike“ u Beogradu. Pored Šendekovića, dve pobede su zabeležili i konji koje trenira na hipodromu u Vrelu Tihomir Tika Vujković, koji je i kao džokej zabeležio pobedu sa Kamenim Bilijem. Inače, Vujković je nedavno jahao na revijalnim trkama u Nevesinju.

Kurir sport/ L. Delić