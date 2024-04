TREĆI DAN EVROPSKOG PRVENSTVA U BEOGRADU: Rastko i Sadam na visini zadatka

Treći dan takmičenja na seniorskom šampionatu „Starog kontinenta“ u boksu koji se održava u Beogradu i hali „Aleksandar Nikolić“ startovao je pobedama dva srpska reprezentativca, Rastka Simića i Sadama Magomedova.

U drugom meču prve sesije mladi i izuzetno talentovani srpski as plemenite veštine Simić u kategoriji do 80 kg prikazao je vrhunski boks i ubedljivo salvadao Estonca Antona Vinogradova.

“Veoma sam zadovoljan pobedom, sve je proteklo onako kako sam i zamislio. Dosta je bilo naporno s obzirom da dugo nisam boksovao i kao da je ovo bilo nešto novo za mene, ali lepo sam se otvorio u meču. Imao sam dosta samopouzdanja, naročito kad sam video koliko me ljudi bodri sa tribina, jedva sam se suzrdržao da ne zaplačem“ – istakao je nakon pobede Simić. Naredni meč i pobeda donose Rastku osiguranu bronzu, a protivnik će mu biti Makedonac Iseni Arjan koji je savladao prvog nosioca Jermena Hovanisjana Rafajela.

1 / 7 Foto: BSS

Usledio je sudar teške kategorije (do 92kg) reprezentativca Srbije Sadama Magomedova i Litvanca Jokulisa Robertasa u kome je do trijumfa nakon teške borbe stigao naš bokser i došao do prilike da se u narednom meču bori za medalju.

“Hteo bih svima da se zahvalim na ogromnoj podršci. Borba je bila zaista teška, imao sam poblema pri održavanju distance sa protivnikom, ali uspeo sam da pobedim. Videćemo kako će biti u nastavku, maksimalno se pripremam” – rekao je Magomedov.

U četvrtfinalu Sadam će odmeriti snage sa Mađarom Feherom Kopanijem. U kategoriji do 54 kg srpski reprezentativac Tamir Galanov boriće se u drugoj sesiji drugi meč po redu od 17:54 protiv Gruzijca Ajvazjana Gora.

Nakon ovog meča u ring će ući i mladi srpski šampion Jovan Nikolić u kategoriji do 71kg i boriće se protiv Grka Karaitisa Hristosa. Deveti meč druge sesije rezervisan je za sudar srpskog teškaša (92+ kg) Dušana Veletića protiv Grka Rouliasa Stilianosa.

